Prabowo Semangat Dengar Ide Aparat Padamkan Kebakaran Hutan Pakai Tepung Ubi

ERA.id - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberitahu Presiden Prabowo Subianto bahwa untuk mencegah penyebaran api serta memadamkan api pada tahap awal dalam kebakaran hutan, dia mengandalkan tepung ubi atau singkong.

Produk itu pertama kali ditemukan anggota TNI di Lubuk Linggau. Konon bubuk tersebut memisahkan unsur-unsur yang mendukung proses pembakaran.

Senada Panglima Komando Daerah Militer II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis bilang meski kapasitas produksinya masih terbatas, bahan tersebut dinilai efektif dan berpotensi dikembangkan dalam skala yang lebih besar.

Merespons itu Presiden Prabowo Subianto mengatakan "ubi bombing" bisa menjadi alternatif.

"Menarik sekali. Bahan bakunya dari ubi, dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar. Ajukan biaya untuk produksinya. Kita usahakan semua upaya. Berarti yang kita bukan waterbomb, ubi bombing. Ubi bombing," ucap Prabowo dalam rapat penanganan karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (24/8/2026).

Selain pengembangan inovasi bahan pemadam, Prabowo juga meminta Panglima TNI menguji coba kemampuan Tim Alpha dalam mendukung penanganan karhutla di Sumatra Selatan.

Intinya Prabowo menegaskan bahwa seluruh sumber daya, teknologi, dan inovasi yang tersedia harus dimanfaatkan secara optimal sehingga karhutla dapat dipadamkan secara lebih cepat, efektif, dan menyeluruh.

Prabowo juga meminta BNPB dan BRIN mengkaji kemungkinan penggunaan bahan kimia atau material tertentu yang dapat digunakan untuk memadamkan maupun mencegah penyebaran api seperti lewat tabung semprot maupun metode lain yang lebih praktis.

"Seperti alat pemadam kebakaran, ya yang kita bayangkan, itu kan yang keluar kan zat kimia. Benar nggak? Ya, coba dicek ya. Mungkin BRIN, coba dicek BRIN ya. BRIN apakah bisa produksi atau kita sourcing. Kan dijual untuk alat-alat ya, isinya," jelas Prabowo.