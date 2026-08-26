Nasaruddin Umar Diserang Hoaks Jelang Muktamar NU

| 26 Aug 2026 21:36
Nasaruddin Umar Diserang Hoaks Jelang Muktamar NU
Menteri Agama Nasaruddin Umar

ERA.id - Nasaruddin Umar tak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Agama. Orang dekatnya kepada ERA, Rabu (26/8/2026), mengaku itu kabar hoaks.

Hal senada juga ditegaskan Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar. “Itu hoaks,” ujar Thobib. 

Kabar pengunduran diri ini menyebar luas setelah ada pemberitaan di salah satu media online yang mengabarkan bahwa Menteri Agama mengundurkan diri.

Dalam berita disebut bahwa informasi tersebut berasal dari sumber yang berada di dalam pemerintahan, namun tak disebutkan nama pemberi info.

Disebut pula bahwa Nasaruddin Umar mengundurkan diri dan sudah menyerahkan suratnya ke Istana. 

“Pak Menag tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Sumber informasi yang dikutip tidak jelas. Jadi kabar itu hoaks,” kata Thobib.

Menag juga disebut-sebut mengundurkan diri karena akan ikut berkontestasi dalam pemilihan Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 NU di Jombang.

Tags : nasaruddin umar Muktamar NU pbnu kemenag
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