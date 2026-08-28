Nasaruddin Umar Tak Bertarung di Muktamar NU

ERA.id - Menteri Agama Nasaruddin Umar tidak ikut dalam kontestasi Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) dan akan berkonsentrasi bertugas di Kementerian Agama (Kemenag).

“Sehubungan dengan muktamar (NU) yang sedang berlangsung ini, karena saya sadar betul bahwa tugas saya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia ini begitu berat dan begitu luas yang harus kami selesaikan, maka yang terbaik buat saya dan juga untuk pengembangan Kementerian Agama ke depan, atau juga termasuk NU, lebih baik saya berkonsentrasi di Kementerian Agama, tanpa harus meninggalkan konsen saya terhadap Nahdlatul Ulama,” ujar Menag Nasaruddin Umar, Jumat (28/8/2026).

Nasaruddin bilang tugas sebagai Menteri Agama sangat berat dan luas sehingga membutuhkan konsentrasi.

Katanya banyak kolega dan sahabat yang mendukungnya maju dalam pemilihan Ketum PBNU namun akhirnya dia harus fokus membantu Prabowo Subianto dalam membina kehidupan dan kerukunan umat beragama.

“Maka dengan demikian saya minta maaf kepada teman-teman dari berbagai daerah yang mungkin telah mengimajinasikan saya untuk memimpin PBNU,” kata Nasaruddin.

“Mudah-mudahan muktamar ini berjalan lebih lancar dan menghasilkan hasil-hasil muktamar yang lebih baik untuk bangsa, khususnya untuk Nahdliyin,” sambungnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag menegaskan Nasaruddin Umar akan fokus menjalankan tugasnya membantu Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Agama.

Penegasan ini disampaikan Kamaruddin menyusul adanya dukungan kepada Nasaruddin Umar untuk ikut mencalonkan diri sebagai calon Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 di Jombang.