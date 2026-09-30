Cari Tambahan Penghasilan? Temukan Banyak Kerja Sampingan di Aplikasi Ini

ERA.id - Pengeluaran bulanan yang terus berjalan sering membuat penghasilan utama terasa perlu ditambah. Di sisi lain, tidak semua orang ingin atau bisa meninggalkan pekerjaan utama hanya demi mencari pemasukan baru.

Bagi pekerja, mahasiswa, fresh graduate, hingga ibu rumah tangga, kerja sampingan bisa menjadi pilihan untuk menambah pemasukan namun bisa menyesuaikan aktivitas utama.

Pilihan pekerjaannya pun cukup beragam. Yang perlu diperhatikan adalah menemukan peluang yang sesuai dengan waktu, kemampuan, dan kondisi masing-masing.

Menambah pundi rupiah tanpa korbankan aktivitas utama

Keinginan mencari tambahan penghasilan bisa datang dari kebutuhan yang berbeda-beda. Ada pekerja yang ingin menambah tabungan, mahasiswa yang membutuhkan pemasukan untuk kebutuhan sehari-hari, atau fresh graduate yang ingin mendapatkan pengalaman sambil mencari pekerjaan tetap.

Jenis pekerjaan yang tersedia juga sangat beragam. Pekerjaan part-time, shift, admin, hingga sales dapat menjadi alternatif, tergantung kebutuhan dan kualifikasi yang dimiliki.

Namun, kerja sampingan tetap membutuhkan perhitungan. Pekerja kantoran yang memiliki jadwal padat, misalnya, akan lebih masuk akal mencari pekerjaan dengan jam fleksibel atau shift pada akhir pekan.

Begitu pula mahasiswa yang harus membagi waktu dengan kuliah. Jangan sampai pekerjaan tambahan justru membuat aktivitas utama terbengkalai karena jadwal dan lokasinya tidak sesuai.

Jangan cuma lihat nominal

Besaran penghasilan memang menjadi salah satu pertimbangan ketika mencari kerja sampingan. Namun, angka tersebut bukan satu-satunya hal yang perlu diperhatikan.

Jarak lokasi, jam kerja, sistem shift, jenis tugas, hingga kemampuan yang dibutuhkan juga perlu diperhitungkan sejak awal.

Misalnya, sebuah pekerjaan menawarkan penghasilan menarik, tetapi membutuhkan perjalanan jauh setiap hari. Jika waktu dan biaya perjalanan terlalu besar, peluang tersebut belum tentu sesuai dengan kondisi orang yang mencarinya.

Sebaliknya, pekerjaan dengan waktu yang lebih terbatas atau lokasi yang mudah dijangkau bisa lebih sesuai bagi seseorang yang tetap harus menjalankan pekerjaan utama.

Karena itu, sebelum mengajukan lamaran, penting untuk melihat apakah pekerjaan tersebut benar-benar dapat masuk ke dalam ritme harian.

Tak lagi terbatas di portal karier

Mencari lowongan pekerjaan juga tidak harus selalu dilakukan melalui portal karier yang secara khusus menyediakan informasi rekrutmen.

Berbagai platform digital kini menjadi tempat bertemunya pencari kerja dengan pemberi kerja. Pilihannya pun dapat disesuaikan dengan jenis pekerjaan, lokasi, dan kebutuhan masing-masing.

Salah satu platform yang bisa dilirik adalah OLX. Selama ini lebih dikenal sebagai platform jual-beli barang dan kendaraan, di aplikasi ini juga memiliki kategori Jobs yang memuat beragam peluang kerja.

Kehadiran kategori tersebut membuat pencari kerja memiliki alternatif kanal untuk melihat peluang yang mungkin sesuai dengan kemampuan maupun waktu yang tersedia.

Bagi yang sedang mencari kerja sampingan, kategori seperti ini bisa menjadi salah satu tempat untuk melihat apakah ada pekerjaan dengan sistem kerja, lokasi, atau kualifikasi yang cocok.

Penawaran OLX

Setelah mengetahui jenis pekerjaan yang dicari, langkah berikutnya adalah mulai melihat peluang yang tersedia.

Kategori Jobs di aplikasi OLX dapat menjadi salah satu tempat untuk mengeksplorasi lowongan yang sesuai. Pencari kerja tetap perlu membaca informasi yang tersedia secara teliti sebelum menghubungi pemberi kerja atau mengajukan lamaran.

Perhatikan deskripsi pekerjaan, lokasi, sistem kerja, jam operasional, hingga kualifikasi yang dibutuhkan. Informasi tersebut penting untuk memastikan pekerjaan yang dipilih memang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing.

Jangan hanya terpaku pada nominal penghasilan. Pastikan juga jenis pekerjaan dan jadwalnya tidak berbenturan dengan pekerjaan utama, kuliah, atau tanggung jawab lain yang sudah berjalan.

Jika penasaran dengan peluang yang ada, coba download aplikasi OLX dan intip kategori Jobs untuk mencocokkan lowongan dengan keseharian Anda.

Tambahan penghasilan bisa dimulai dari satu peluang

Mencari pemasukan tambahan tidak selalu berarti harus mengubah seluruh rutinitas. Langkah awalnya bisa sederhana, mulai dari mengenali kemampuan, menghitung waktu yang tersedia, kemudian mencari pekerjaan yang masuk akal untuk dijalankan.

Kerja sampingan juga tidak harus langsung dipilih hanya karena menawarkan nominal tertentu. Kesesuaian jadwal, lokasi, kualifikasi, dan jenis pekerjaan tetap penting agar aktivitas tambahan tidak justru mengganggu pekerjaan atau kegiatan utama.

Dengan memanfaatkan berbagai kanal pencarian kerja, peluang yang sesuai bisa lebih mudah untuk dieksplorasi. Salah satunya melalui kategori Jobs di aplikasi OLX.

Jadi, jika sedang mencari tambahan penghasilan, tidak ada salahnya mulai membuka smartphone dan melihat peluang yang tersedia. Download aplikasi OLX, cek kategori Jobs, lalu temukan pekerjaan yang paling sesuai dengan waktu, kemampuan, dan keseharian Anda.