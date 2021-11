Tunggu Izin Penggunaan Darurat dari FDA, Menkes Prediksi Molnupiravir Bisa Digunakan di 2022

ERA.id - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi mengatakan, Indonesia akan segera menerima obat Molnupiravir pada akhir tahun ini. Dia memperkirakan obat produksi Merck itu sudah bisa digunakan pada tahun 2022 dan segera diberikan kepada para pasien Covid-19.



"Molnupiravir diharapkan sudah tiba di Indonesia pada akhir tahun ini dan kita mudah-mudahan sudah siap menggunakannya tahun depan," dalam Konferensi Pers evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/11/2021).



Meski begitu, kata Budi, penggunaan obat Molnupiravir menunggu izin penggunaan daruratnya atau emergency use of authorization (UEA) dikeluarkan Food and Drugs Administration (FDA) Amerika Serikat yang akan dikeluarkan pada Desember mendatang.



