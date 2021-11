Pupuk Indonesia Raih 2 Penghargaan di Ajang Best BUMN Award 2021

ERA.id - PT Pupuk Indonesia (Persero) berhasil meraih dua penghargaan sekaligus di ajang Indonesia Best BUMN Award 2021 Building Back Better yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi, yakni Agricultural Productivity Improvement Program dan Outstanding Financial Performance.



Penghargaan diberikan langsung secara virtual kepada Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman oleh Muhammad Ihsan selaku CEO & Chief Editor Warta Ekonomi dan disaksikan Fadel Muhammad selaku Founder & Commissioner Warta Ekonomi dan Tanri Abeng selaku Menteri BUMN periode 1998-1999.



Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis (25/11/2021), menyambut baik penghargaan yang didapat oleh perseroan. Menurut dia, penghargaan ini menjadi bukti kerja keras seluruh insan Pupuk Indonesia Grup.



