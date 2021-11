BKKBN Bersama Adinkes, dan HIPPG Anugerahkan Penghargaan 12 Inovasi Cegah Stunting

ERA.id - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) dan The Habibie Institute For Public Policy and Governance (HIPPG) memberikan penghargaan Inovasi Cegah Stunting pada sejumlah pihak.



Dalam sambutannya, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menganggap inovasi menjadi hal penting untuk dapat mempercepat capaian penurunan stunting di Indonesia.



Ia berharap ada inovasi-inovasi yang menghasilkan suatu revolusi perubahan cara berpikir penurunan angka stunting yang ada di daerah-daerah.



