Mantan Kabais Soleman Ponto Yakin TNI di Papua Mampu Redam Emosi Lawan KKB

ERA.id - Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) Soleman B. Ponto meyakini prajurit TNI yang bertugas di Papua mampu meredam emosi menghadapi kelompok kriminal bersenjata, meskipun mereka dilatih dengan prinsip kill or to be killed (membunuh atau terbunuh).

Hal ini menanggapi pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman yang meminta untuk tak memerangi KKB di bumi Cendrawasih.



Apalagi perintah tersebut sudah disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan diteruskan oleh KSAD.



"Saya yakin TNI itu orang yang paling disiplin. Begitu diperintahkan pasti dia jalan. Sudah mati pun dia masih baris kok, istilahnya begitu," ujar Ponto di suatu acara diskusi virtual, Minggu (28/11/2021).



Tag: tni ksad jenderal Dudung Abdurchman