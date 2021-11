Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Dinilai Berdampak Bagi Investor Asing

ERA.id - Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang dinyatakan inkonstitusional dapat berdampak bagi investor asing dan dunia usia berskala besar.



Menurutnya, para investor asing dan juga pelaku usaha besar akan bersikap wait and see untuk menanam investasi maupun berbisnis di Indonesia.



"Bisa jadi putusan MK akan membuat dunia usaha berskala besar atau investor dari luar negeri akan bersikap wait and see," ujar Piter kepada wartawan, Senin (29/11/2021).



