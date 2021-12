Pemerintah Siapkan Skenario Hadapi Lonjakan Covid-19 Varian Omicron

ERA.id - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skenario untuk menghadapi lonjakan kasus Covid-19 Varian Omicron.



"Pemerintah menyiapkan langkag-langkah forward looking, bahasa tentaranya kontigensi, tindakan-tindakan darurat manakala itu terjadi (lonjakan kasus Covid-19)," kata Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (20/12/2021).



Beberapa skenario itu dibagi berdasarkan ambang batas atau threshold kasus harian, tingkat perawatan di rumah sakit, dan jumlah kematian. Pertama, pemerintah akan mengetatkan aturan apabila kasus harian mencapai 500 dan 1.000 kasus per hari. Tingkat pembatasan akan dilakukan saat kasus mencapai 2.700 kasus per hari.



