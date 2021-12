Terkuak, 3 Oknum Prajurit Buang Jasad Sejoli ke Sungai Jadi Tersangka, Sempat Berbohong ke Penyidik

ERA.id - Tiga oknum anggota TNI AD yang terkait kasus tabrak lari dan pembuangan jasad sejoli Handi Saputra dan Salsabila ke Sungai Serayu, Nagreg resmi, Kabupaten Bandung ditetapkan sebagai tersangka.



Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa memastikan, Kolonel P, Sertu AS, dan Kopda DA ditetapkan sebagai tersangka, per hari ini, Selasa (28/12).



"Per hari ini penyidik baik itu dari Angkatan Darat maupun TNI akan menetapkan mereka sebagai tersangka," kata Jenderal Andika.



