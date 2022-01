Beda Data Dinkes DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat Soal Kasus Varian Omicron, Kok Bisa?

ERA.id - Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengumumkan telah mendeteksi 162 kasus Covid-19 Varian Omicron di ibukota. Data ini berbeda dengan yang dipaparkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menyebut sudah ada 152 kasus Omicron se-Indonesia per 3 Januari 2022.



Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DKI Jakarta Dwi Oktavia menjelaskan, hal itu disebabkan perbedaan pemotongan data atau cut off penambahan kasus Omicron antara DKI dan pusat.



"(Perbedaan jumlah kasus Omicron) itu masalah timing, cut off gitu," kata Dwi kepada wartawan, Selasa (4/1/2022).



