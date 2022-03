Muncul Wacana Perpanjang Masa Jabatan Presiden Jokowi, Novel Bamukmin: Mau Berapa Lagi Ulama dan Habib yang Dikriminalisasi?

ERA.id - Wakil Sekretaris PA 212 Novel Bamukmin mengaku tak bisa membayangkan banyaknya penista agama dan ulama yang dikriminalisasi jika jabatan Jokowi kembali diperpanjang hingga tiga periode.



Novel menyatakan selama menjabat, Presiden Joko Widodo kerap membela dan menista serta mengkriminalisasi ulama serta habib.



"Jadi menolak jokowi bukan berdasarkan agama saja tapi sudah berdasarkan konstitusi juga karna rezim jokowi sudah banyak menyerang dan melanggar konstitusi," kata Novel kepada Era.id melalui pesan singkat.



