Jokowi Kemah di IKN Nusantara, Wapres Ma'ruf Amin Kunjungi Labuan Bajo Hari Ini

ERA.id - Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta Ibu Wury Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja selama 2 hari ke Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 14-15 Maret 2022.



Wapres berangkat menuju NTT menggunakan Pesawat Boeing 737–400 TNI AU dari Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang sekitar pukul 06.30 WIB.



Di NTT, Wapres dijadwalkan menghadiri The 2nd Asia International Water Week (AIWW) dengan tema "Sustainable, Clean, and Sufficient Water for All" yang diselenggarakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia bersama Asia Water Council (AWC).



