Amerika Soroti Korupsi dan Pelanggaran HAM di Indonesia, Mahfud: AS Justru Lebih Banyak Dilaporkan...

ERA.id - Amerika Serikat (AS) lebih banyak dilaporkan oleh Prosedur Khusus dan Pemegang Mandat atau Special Procedures Mandate Holders (SPMH).



Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, yang menanggapi laporan praktik Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang disusun oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) AS.



"Kalau soal keluhan dari masyarakat, kita punya catatan AS justru lebih banyak dilaporkan oleh SPMH," kata Mahfud, Sabtu (16/4/2022).



