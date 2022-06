Mengenang Emmeril, Ridwan Kamil Bangun Masjid yang Diberi Nama seperti Sang Putra 'Al Mumtadz'

ERA.id - Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa saat ini dirinya tengah membangun masjid yang diletakkan di sebelah makam sang putra, Emmeril Kahn Mumtadz. Ia pun menyebut bahwa nama masjid tersebut akan diambil dari nama anaknya, yakni Al Mumtadz.



Hal ini disampaikan Ridwan Kamil lewat unggahan terbaru di Instagramnya. Ia membagikan sebuah video berupa sketsa masjid yang akan dibangun dan lokasi makam sang putra.



"Dear Eril, saatnya kamu pulang ke negeri yang menguntai jutaan doa. Ke negeri para Wali yang salah satunya adalah leluhurmu," tulis Ridwan Kamil.





"Rumah akhirmu berada di sebelah masjid. Masjid yang bertempat di kampung ibumu. Masjid yang didesain dan sedang dibangun ayahmu. Dan yang terpenting, masjid ini dinamai seperti namamu, Masjid Al Mumtadz," jelasnya.



Lebih lanjut, Gubernur Jawa Barat itu pun menuliskan arti dari nama Emmeril. Ia merasa tidak sia-sia memberikan nama terbaik untuk putranya itu.



"Yang artinya 'terbaik'. 'Terbaik' adalah caramu menjalani hidup di dunia fana ini. Tidak sia-sia kami pilihkan nama penuh doa itu untukmu. Eril, today is Saturday. It is a good day to go home," pungkasnya.



Sementara itu, jenazah Emmeril Kahm Mumtadz akan pulang ke Tanah Air pada Minggu, 12 Juni 2022. Jenazah akan dimakamakan pada keesokan harinya.

