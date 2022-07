Bicara di PBB, Kaesang Bagi Pengalaman Bisnisnya Hadapi Pandemi: Harus Tutup 40 Outlet dan Tutup Ternakopi

ERA.id - Kaesang Pangarep, pendiri GK Hebat tampil blak-blakan mengenai dampak COVID-19 terhadap bisnisnya dalam rangkaian pertemuan PBB High Level Political Forum on Sustainable Development ECOSOC 2022 (HLPF ECOSOC 2022) yang digelar atas kerjasama United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dan Pemerintah Republik Indonesia, Kamis (7/7) di New York, waktu setempat.



Acara yang mengusung tema “Promoting Partnership and Digitalization in the Creative Economy: From Survival to Thriving in the Post-Pandemic Recovery” ini menghadirkan panelis ahli dari berbagai negara, juga perwakilan perusahaan teknologi seperti Sea ltd.



Dalam kesempatan tersebut, Kaesang menceritakan kisahnya sebagai pelaku usaha kecil dan menengah yang ikut merasakan dampak dari pandemi COVID-19.



