Sempat Bingungkan Pengguna, Google Authenticator Hapus Opsi 'Click to Reveal PIN'

ERA.id - Google Authenticator membuat kembali pembaruan bagi penggunanya dengan menghapus opsi "Click to reveal PIN".



Opsi itu sebenarnya dihadirkan pada pembaruan di Mei 2022, namun pada pembaruan terbarunya di Juli 2022, Google nampaknya memutuskan untuk menghilangkan opsi "Click to reveal PIN".



Mengutip Google 9 to 5 dikutip dari Antara, Minggu (17/7/2022), pembaruan itu nampaknya dilakukan setelah sempat membingungkan para pengguna.



