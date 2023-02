Kekayaan Sandiaga Uno, Menteri Parekraf, Berikut Rinciannya

ERA.id - Pada pertengahan tahun 2022 lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno menjadi perbincangan banyak orang setelah mengungkapkan keuntungan yang didapatkan Rusia dari perseteruannya dengan Ukraina. Sandiaga Uno sempat mengatakan bahwa Rusia meraup keuntungan dari kenaikan harga minyak global dengan pendapatan mencapat US$ 6 miliar per hari, sehingga dengan entengnya membiayai pasukannya yang berperang dengan Ukraina yang hanya memerlukan biaya US$ 1 miliar. Diketahui, hingga saat ini Sandiaga Uno menjadi Menteri terkaya dalam kabinet Indonesia Maju. Lantas, berapa kekayaan Sandiaga Uno?

Kekayaan Sandiaga Uno

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. (Foto: Instagram @sandiuno)

Melansir dokumen kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pimpinan Tinggi Negara, yang dikutip melalui laman kpk.go.id, Sandiaga Uno masih berada di posisi teratas dengan kekayaan total mencapai Rp10,6 triliun untuk tahun 2021, atau naik senilai Rp6,8 triliun dari sebelumnya pada tahun 2020 yang mencapai Rp3,81 triliun.

Bertambahnya harta tersebut dipicu oleh kenaikan nilai surat berharga dari Rp3,1 triliun pada tahun 2020 menjadi senilai Rp9,7 triliun pada tahun 2021.

Selain itu, Sandiaga Uno juga menguasai sumber kekayaan yang lain, antara lain:

Tanah dan Bangunan

Aset tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Sandiaga Uno tidak hanya berlokasi di Jakarta, melainkan juga tersebar di Singapura dan Amerika Serikat (AS) dengan nilai total sebesar Rp253,46 miliar.

Properti Sandiaga Uno

Sumber kekayaan Menparekraf tersebut juga bersumber dari aset real estate sebanyak 15 properti yang tersebar pula pada beberapa negara, antara lain Indonesia, Singapura, dan Amerika Serikat, dengan taksiran senilai Rp191,64 miliar.

Alat transportasi

Meskipun menyimpan harta yang melimpah, Sandiaga Uno ternyata hanya mempunyai tiga mobil. Jenis-jenis mobil tersebut antara lain Nissan Grand Livina tahun 2013 dengan nilai yang ditaksir seperti tercatat dalam dokumen LHKPN Rp95.000.000. Selanjutnya, Nissan X-Trail, tahun 2015, hasil sendiri, dengan nilai taksiran seperti yang tercatat di dokumen LHKPN sebesar Rp200.000.000.

Dan juga Toyota Corolla Cross Hybrid, Tahun 2021, hasil sendiri, dengan nilai taksiran seperti tercantum di dokumen LHKPN Rp480.000.000.

Harta Bergerak dan Surat Berharga Lainnya

Sandiaga Uno juga mempunyai harta bergerak lain senilai Rp3,2 miliar dan surat berharga dengan nilai Rp9,7 triliun.

Saham

Kekayaan Sandiaga yang meningkat juga tidak terlepas dari kinerja saham yang dijalankannya. Pada sepanjang tahun ini, mayoritas harga saham yang dimilikinya menjadi naik, walaupun terdapat 3 emiten yang terkoreksi dan 1 emiten yang stagnan.

Melansir Bursa Efek Indonesia (BEI), saham emiten PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) dan PT Aneka Gas Industri Tbk (AGII) meroket di sepanjang tahun 2022, masing-masing naik sebesar 48,89% dan 47,85%.

Sedangkan saham emiten PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRCA) naik sebesar 9,66%, dan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) melesat 8,16%. Namun, kinerja saham emiten PT Tower Bersama Infrastructure di sepanjang tahun 2022 bersifat stagnan.

Ada tiga saham emiten yang masih terkoreksi di sepanjang tahun kemarin, yaitu PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX), PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG), serta PT Provident Agro Tbk (PALM).

Selanjutnya, menteri yang saat ini berusia 52 tahun itu juga menyimpan kas dan setara kas sebesar Rp787 miliar dan harta lainnya senilai Rp85,9 miliar.

Jika dibandingkan pada tahun 2020, harta Sandiaga ini mengalami kenaikan dua kali lipat. Saat menjadi Calon Wakil Presiden RI, pada tahun 2019 harta Sandiaga hanya sebesar Rp5 triliun.

Demikianlah ulasan tentang kekayaan Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Kalo kamu mau tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya! Bikin Paham, Bikin Nyaman…