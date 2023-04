Tipe Rest Area Jalan Tol dan yang Paling Baik di Jalan Trans Jawa

ERA.id - Terdapat beberapa tipe rest area jalan tol yang ada di Indonesia. Hal tersebut setidaknya harus Anda ketahui sebelum memulai perjalanan mudik lebaran Idul Fitri 2023 tahun ini.

Rest area jalan tol biasanya terdiri dari beberapa jenis fasilitas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna jalan tol.

Dilansir dari laman Badan Pengatur jalan Tol, beberapa tipe rest area jalan tol yang umum dijumpai terbagi menjadi 3 Tipe A, B, dan C sesuai dengan fasilitas yang tersedia di dalamnya. Berikut ini penjelasan masing-masing tipe:

Tipe-Tipe Rest Area Jalan Tol

Rest Area tipe A

Rest area tipe A memiliki beberapa fasilitas sebagai berikut:

● Toilet pria dan wanita

● Parkir mobil dan truk

● ATM center

● Mushola

● SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)

● Warung/kios

● Restoran

● Bengkel

● Klinik kesehatan

● Ruang terbuka hijau

Rest Area tipe B

Tipe kedua adalah rest area tipe B yang memiliki beberapa fasilitas sebagai berikut ini:

● Toilet pria dan wanita

● Parkir mobil dan truk

● ATM center

● Mushola

● Warung/kios

● Restoran

● Ruang terbuka hijau

Rest Area tipe C

Selanjutnya adalah tipe rest area C yang Rest area tipe C yang hanya dioperasikan pada masa libur panjang, libur lebaran atau libur natal, tahun baru, atau momen-momen hari raya lainnya. Berikut ini beberapa fasilitas area tipe C:

● Toilet pria dan wanita

● Parkir mobil dan truk

● Mushola

● Warung/kios

3 Rest Area Terbaik di Jalan Tol Trans Jawa

Dilansir dari VOI, berikut ini tiga rest area menarik yang layak Anda kunjungi saat melintas di Tol Trans Jawa, berikut ini beberapa di antaranya:

Rest Area Tol Pejagan-Pemalang (KM 260B)

Rest Area KM 260B biasa dikenal tol Pejagan hingga Pemalang memiliki rest area yang cukup unik. Di rest area ini terdapat bangunan peninggalan Belanda pabrik gula Banjaratman. Bangunan unik ini beraksen batu bata kuno sehingga terkesan klasik.

Di wisata di Rest Area KM 260B terdapat beberapa hal menarik berupa spot foto, wisata sejarah pabrik gula, permainan, hingga wahana permainan seluncur warna-warni atau lebih dikenal dengan Srodotan Donat.

Tol Semarang-Batang (Rest Area 360) jembatan kalikuto di Tol Semarang-Batang (Twitter)

Perlu diketahui, rest area 360 dikelola oleh Marga Rest Area Batang (JRB). Memiliki tempat yang cukup luas, rest area ini dibangun di atas lahan 7,4 hektare.

Rest area ini memiliki berbagai fasilitas menarik dan unik seperti mini zoo, lapangan futsal, voli, hingga taman rindang. Pengguna jalan bisa singgah di rest area ini untuk sekedar beristirahat.

Tol Semarang-Solo (Rest Area KM 429)

Di rest area KM 429 rute Semarang-Solo, Anda akan disuguhkan indahnya pemandangan Gunung Ungaran yang bisa dilihat dengan mata telanjang dan jelas.

Rest Area Tol Semarang-Solo (Twitter)

Selain itu, wisata di Rest Area KM 429 juga memiliki masjid megah dengan kubah besar berwarna merah corak emas.

Anda dapat memanfaatkan beristirahat di rest area ini untuk menikmati pemandangan atau mengambil foto untuk diunggah di media sosial.

Selain tipe rest area jalan tol, ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Ingin tahu informasi menarik lainnya?