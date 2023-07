Apa Itu Flo Tol? Alternatif Baru Masuk Jalan Bebas Hambatan, Simak Penjelasannya

ERA.id - Masyarakat saat ini diperkenalkan dengan sebuah sistem baru saat melintasi jalan tol, yaitu dengan menggunakan stiker Flo Tol. Lalu apa itu Flo Tol?

Ketika sebuah kendaraan melintas masuk jalan tol di Indonesia, pengemudi akan berhenti di gardu tempel kartu e-tol di pintu gerbang jalan bebas hambatan tersebut.

Setelah kartu terverifikasi, pengemudi akan melihat informasi saldo awal e-tol di papan displai tidak jauh dari gardu tersebut. Selanjutnya, pintu palang yang sebelumnya tertutup akan terbuka sebagai penanda bahwa kendaraan diizinkan melintas.

Sementara itu, pada pintu gerbang keluar jalan tol yang dilewati, pengemudi akan menghentikan kembali kendaraan untuk menempelkan kartu e-tol mereka. Di sana akan terlihat saldo akhir kartu e-tol setelah pengurangan biaya atau tarif perjalanan menggunakan jalan tol.

Pihak Jasa Marga saat ini membuat terobosan agar keluar-masuk kendaraan di jalan tol tidak dilakukan dengan proses seperti di atas lagi. Kendaraan tidak perlu lagi berhenti di pintu gerbang tol. Dengan penggunaan stiker RFID yang dipasang di bagian depan mobil, informasi mengenai kendaraan dan juga biaya penggunaan jalan tol akan dilakukan secara otomatis oleh sistem yang diberlakukan.

Ilustrasi (Foto: Doc. Jasa Marga)

Apa Itu Flo Tol?

Flo Tol merupakan istilah lain dari sebuah aplikasi Let It Flo. Dikutip dari laman Letitflo.id, Let it Flo adalah solusi pembayaran tol dengan basis server dan teknologi RFID.

Dengan penggunaan aplikasi Let it Flo, pengguna jalan tol tidak harus menghentikan kendaraannya saat hendak melakukan transaksi pembayaran jalan tol di gerbang tol. Untuk memanfaatkan Let it Flo, pengguna jalan tol hanya perlu mengunduh aplikasi Let it Flo dan menerapkan sinkronisasi dengan stiker RFID yang ditempel pada bagian depan kendaraannya.

Cara Registrasi Let It Flo atau Flo Tol

Adapun untuk registrasi Let It Flo atau Flo Tol sangat mudah. Namun laman tersebut menyampaikan keterangan bahwa saat ini aplikasi tersebut masih memasuki tahap uji coba untuk kalangan terbatas. “*Uji coba terbatas untuk kalangan terbatas. hubungi call center Let it Flo,” tulis keterangan tersebut.

Bagaimana Cara Registrasi Flo Tol?

Berikut cara registrasi Flo Tol yang bisa Anda lakukan:

Download aplikasi Let it Flo dari Playstore.

Lakukan pemesanan dan pilih lokasi pengambilan stiker RFID. Setelah melakukan pemesanan RFID, tentukan lokasi dan tempat pemasangan stiker RFID.

Bawa kendaraan ke lokasi pemasangan RFID. Datang ke lokasi pemasangan stiker RFID sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan.

Pemasangan stiker RFID. Tim teknisi Let it Flo akan membantu proses pemasangan, pengujian dan aktivasi stiker RFID.

Aplikasi Let it Flo-mu siap digunakan. Agar aplikasi Let it Flo siap digunakan, segera isi ulang voucher.

Demikianlah penjelasan apa itu flo tol. Semoga penjelasan ini bermanfaat.

Ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Kalo kamu mau tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya! Bikin Paham, Bikin Nyaman…