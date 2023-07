Intip Pesawat Zenith 750 STOL Milik Kabasarnas yang Harganya Hampir Rp1 Miliar

ERA.id - Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas), Marsekal Madya Henri Alfiandi, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas. Menariknya Henri diketahui memiliki kekayaan melimpah dan pesawat Zenith 750 STOL pribadi.

Diketahui harta kekayaan Henri sebesar Rp 10,9 miliar. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Henri juga memiliki aset berupa pesawat terbang senilai Rp 650 juta. Pesawat tersebut adalah Zenith 750 STOL yang diperoleh pada tahun 2019.

Marsekal Henri Alfiandi diduga menerima suap sebesar Rp 88,3 miliar (antaranews)

Mengenal Pesawat Zenith 750 STOL

Berdasarkan informasi dari laman resmi zenithair.com, pesawat dua tempat duduk ini dirancang khusus untuk aerosport. Dimensinya memiliki lebar sayap (wing span) sekitar 9,1 meter, tinggi (rudder tip) sekitar 2,6 meter, dan luas sayap (wing area) sekitar 13,4 meter persegi.

Pesawat ini memiliki desain gross weight sebesar 652 kg dan gross weight aktual sebesar 600 kg. Kapasitas bahan bakarnya adalah 90 liter, dengan dua tangki berkapasitas 35 liter masing-masing. Dalam hal performa, pesawat Stol CH 750 memiliki take off roll sekitar 100 kaki (30 meter) dan landing roll sekitar 125 kaki (38 meter).

Kecepatan maksimum saat jelajah (max cruise) pada level laut adalah 100 MPH (162 km/jam), sedangkan kecepatan stall (saat flap terbuka) adalah 35 MPH (56 km/jam). Tingkat kenaikan (rate of climb) pesawat mencapai 1000 kaki per menit (5.1 m/detik).

Pesawat ini memiliki ketinggian maksimum pelayanan (service ceiling) sekitar 14.000+ kaki (lebih dari 4.200 meter). Jangkauan terbangnya adalah sekitar 440 mil (710 km) tanpa cadangan bahan bakar, dengan waktu tahan (endurance) selama 4,4 jam.

Berapa Harga Zenith 750 STOL

Marsekal Henri Alfiandi diduga menerima suap sebesar Rp 88,3 miliar dari berbagai proyek pengadaan barang di Basarnas selama periode 2021-2023. Penangkapannya membongkar fakta bahwa ia memiliki pesawat pribadi jenis Zenith 750 STOL.

Namun, harga asli pesawat ini masih menjadi pertanyaan, meskipun Henri mencatatkan nilai sebesar Rp 650 juta pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkannya kepada KPK.

Dalam dokumen rilisan dari zenithair.net yang berbentuk PDF, terdapat keterangan lengkap mengenai spesifikasi dan harga dari berbagai model pesawat dalam seri ini.

Harga dasar untuk model STOL CH 750 Super Duty adalah 29,975 dolar AS. Model Light Sport Utility STOL CH 750 dihargai sekitar 24,950 dolar AS, sementara model The Faster CH 750 Cruzer dijual sekitar 23,975 dolar AS.

Perlu dicatat bahwa harga-harga tersebut hanya mencakup airframe kit-nya saja dan belum termasuk finishing kit. Finishing kit biasanya memiliki besar sekitar 30 persen dari harga airframe kit. Oleh karena itu, untuk memperkirakan nilai sebenarnya dari pesawat tersebut saat ini, perlu mempertimbangkan tambahan biaya dari finishing kit tersebut.

Selain pesawat zenith 750 stol, ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Ingin tahu informasi menarik lainnya? Jangan ketinggalan, pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya! Bikin Paham, Bikin Nyaman…