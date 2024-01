Profil Arya Wedakarna, Senator Bali yang Sempat Membuat Kontroversi di Media Sosial

ERA.id - Bagi masyarakat kita, perbuatan ataupun perkataan yang mengarah pada sara alias suku, agama, ras dan antargolongan menjadi hal yang sangat sensitif. Seperti yang akhir-akhir ini dilakukan oleh seorang senator asal Bali bernama Arya Wedakarna. Profil Arya Wedakarna akan dijelaskan di bawah ini.

Dalam sebuah video yang viral di sosial media, Arya Wedakarna mengeluarkan sebuah pernyataan yang sempat menyinggung perempuan berhijab.

Ucapan Arya Wedakarna tersebut diketahui dilontarkan saat dirinya memimpin rapat DPD Kepala Bea Cukai Bali Nusa Tenggara dan Kepala Bea Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai.

"Saya gak mau yang front line, front line itu saya mau yang gadis Bali kayak kamu, rambut kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup penutup gak jelas, this is not middle east, enak aja Bali pakai bunga kek, pake apa kek," jelas Arya dalam video yang viral di media sosial tersebut.

Walaupun tidak melontarkan kata hijab secara gamblang, tetapi masyarakat yakin bahwa perkataan Arya memang sengaja menyinggung soal hijab.

Karena perbuatannya tersebut, akhirnya ia menerima banyak hujatan dari masyarakat di sosial media.

Lantas, siapa sebenarnya Arya Wedakarna? Bagaimana biodata dan agamanya? Simak penjelasannya di bawah ini.

Ketua Harian Bidang Hukum MUI Bali Agus Samijaya. MUI Bali laporkan Arya Wedakarna atas dugaan penistaan agama/FOTO: Daf-VOI

Profil Arya Wedakarna

Arya Wedakarna atau yang mempunyai nama lengkap Shri I Gusti Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa tersebut adalah seorang senator Bali yang sedari awal memeluk agama Hindu.

Arya Wedakarna lahir pada 23 Agustus 1980 dan merupakan anggota DPD Bali yang sebelumnya tergabung sebagai anggota Partai Marhaenis.

Arya diketahui menikah dua kali. Istri pertamanya sudah meninggal dunia, sedangkan istri keduanya bernama Ida Ayu Ketut Juni Supari.

Pernikahan Arya dengan Ida Ayu diselenggarakan pada tahun 2017 yang lalu dengan pesta yang sangat mewah di Istana Mancawarna Tampaksiring, Gianyar, Bali.

Di balik kontroversi yang baru saja ia lakukan, Arya diketahui menjadi tokoh yang sangat dicintai oleh masyarakat Bali.

Hal itu ditunjukkan dengan dirinya yang menjabat sebagai DPD Bali selama dua periode, yaitu periode 2014-2019 dan 2019-2024.

Selain itu, Arya Wedakarna juga cukup terkenal di sosial media, salah satunya Instagram yang sampai saat ini mempunyai pengikut lebih dari 245 ribu.

Biodata Arya Wedakarna

Nama Lengkap: Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa

Tempat Tanggal Lahir: Denpasar, 23 Agustus 1980

Nama Panggilan: Arya Wedakarna

Istri: Ida Ayu Ketut Juni Supari

Agama: Hindu

Usia: 42 tahun

Domisili: Denpasar, Bali

Pendidikan Terakhir: S3 Universitas Satyagama Jakarta Ilmu Pemerintahan (2007)

Jabatan: Anggota DPD Bali

Demikianlah ulasan tentang profil Arya Wedakarna yang baru-baru ini membuat kontroversi.

