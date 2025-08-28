Demo di DPR Hari Ini Berakhir Ricuh, Polisi Pukul Mundur Massa

ERA.id - Demonstrasi di gedung DPR, Jakarta Pusat (Jakpus), Kamis (28/8/2025) berakhir ricuh. Polisi yang melakukan pengamanan langsung memukul mundur massa.

Massa yang awalnya demonstrasi berasal dari elemen buruh. Setelah para buruh membubarkan diri, sejumlah massa dari mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya datang ke Kompleks Parlemen.

Tak lama setelah itu, ada massa yang melempar petasan hingga botol air ke arah gedung DPR. Polisi kemudian meminta peserta aksi untuk tertib.

Water cannon kemudian ditembakkan petugas. Tak lama setelah itu, aparat menembakkan gas air mata.

Massa pun kocar-kacir. Ada beberapa orang yang masuk ke Tol Dalam Kota. Aksi ini membuat lalu lintas di Tol Dalam Kota tersendat.

Pada titik lain yakni di sekitar Jalan Palmerah Timur atau di daerah Pejompongan, pasukan hura-hura sedang memukul mundur massa. Kendaraan taktis turut disiagakan petugas. Water cannon ditembakkan ke arah pedemo agar mereka membubarkan diri.

Massa di titik ini melempar batu, botol-botol, hingga bambu ke arah polisi. Para aparat menahan serangan massa tersebut.