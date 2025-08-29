10 Polisi Terluka Saat Demo Ricuh di Gedung DPR

ERA.id - Demonstrasi di gedung DPR, Jakarta Pusat (Jakpus), Kamis (28/8) berakhir ricuh. Sebanyak 10 anggota polisi luka-luka akibat insiden ini.

"Anggota polri yang dirawat juga saat ini yang terdata juga 10, memang ada yang kritis 1 orang," kata Kadiv Propam Irjen Abdul Karim saat konferensi pers di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakpus, Jumat (29/8/2025) dini hari.

Jenderal bintang dua Polri ini tak mengungkapkan identitas dari 10 anggota Polri yang terluka itu. Ihwal luka yang dialami kesepuluh polisi itu juga tak disampaikannya.

Abdul Karim hanya menambahkan korban sudah dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk mendapat perawatan.

Diketahui, sejumlah buruh melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR, Kamis kemarin. Usai buruh berunjuk rasa, mahasiswa datang untuk menyampaikan pendapat.

Di tengah aksi ini, kericuhan terjadi karena ada massa yang melempar batu hingga petasan ke Kompleks Parlemen. Polisi kemudian memukul mundur massa hingga mereka kocar-kacir melarikan diri.

Kericuhan terjadi di beberapa titik, di antaranya di sekitar Jalan Asia-Afrika dan kawasan Pejompongan. Massa tetap bertahan meski ditembakkan gas air mata.

Dari pengamanan ini, sejumlah orang ditangkap polisi untuk diperiksa lebih lanjut.