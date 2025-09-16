Bolos Kerja Selama 6 Bulan, Anggota DPRD Kota Bogor Desy Yanthi Utami Masih Terima Gaji dan Tunjangan

ERA.id - Salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Bogor Desy Yanthi Utami membuat heboh masyarakat Indonesia. Pasalnya, dia tidak melaksanakan tugas dengan baik sebagai wakil rakyat.

Dia telah meninggalkan tugasnya sebagai penyambung lidah rakyat selama 12 kali pertemuan rapat atau 6 bulan. Meskipun bolos kerja, yang bersangkutan tetap mendapatkan gaji dan tunjangan dari pemerintah. Total pendapatan sang anggota dewan itu nilainya cukup lumayan besar.

"Enak! bolos kerja 6 bulan anggota DPRD Bogor tetap terima gaji," tulis akun Feedgramindo.

Dalil Desy Yanthi bolos kerja itu dibantah keras oleh Badan Kehormatan Dewan DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak bolos kerja melainkan sedang sakit dan sedang berobat ke luar negeri.

"Sakit-sakit, ada surat sakitnya," ujar Safrudin.

Meskipun dikabarkan sedang berobat di luar negeri, tersebar video bahwa Desy sedang liburan.

"Rakyat cukup dikasih bansos sama amplop. Cukup, jangan harap mendapatkan wakil rakyat berkualitas," tulis akun zevaahmady.

"Banyak DPR maupun pejabat lainnya yang sering melukai hati rakyat tapi mereka seolah-olah tak salah," tulis akun IG rahmansaputra303.