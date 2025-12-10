Deretan Kontroversi ALLDAY PROJECT, Dari Tidak Sopan hingga Nepotisme

ERA.id - Grup anggota campuran ALLDAY PROJECT lagi-lagi mendapat kritikan tajam akibat perilaku dua membernya, Tarzzan dan Woochan yang dinilai kurang profesional dan tidak sopan saat menghadiri ajang penghargaan ASIA ARTIST AWARDS 2025.

Sebuah postingan yang viral di sosial media menyoroti perilaku kontroversial grup rookie tersebut. Mulai dari meletakkan sepatu mereka di bangku buggy car hingga mengangkat kaki ke atas kursi sambil terkejut melihat Tarzzan.

Banyak komentar menyebut perilaku mereka sombong dan tidak menerapkan etika dasar, padahal ALLDAY PROJECT terhitung masih grup pendatang baru.

Sejak diumumkan debut pada Juni 2025 di bawah naungan agensi The Black Label dengan lima anggota yaitu, Annie, Tarzzan, Bailey, Woochan, dan Youngseo, kesan awal mereka juga disertai dengan kritik terkait visual, kemampuan, dan sikap kasar anggota.

Berikut sejumlah kontroversi yang membelit grup tersebut lainnya:

Dugaan apropriasi budaya, jejak media sosial, dan berkata kasar

Lee Chae Won atau dikenal Tarzzan menuai kecaman karena ia memakai gaya rambut kepang yang identik dengan budaya Afrika sehingga memunculkan tuduhan apropriasi budaya. Selain itu, ia mengikuti akun instagram rapper Kanada, Tory Lanez, yang terkena kasus penyerangan senjata semi-otomatis terhadap rapper Megan Thee Stallion.

Tarzzan juga kedapatan berkata kasar di platform komunikasi bersama fans. Seorang penggemar menulis komentar yang menyatakan cintanya kepada leader, Annie, bagai bulu ketiak yang tumbuh meski dicukur. Tarzzan bereaksi menulis, "Wow, f***ing cute", yang langsung ditegur oleh Annie agar tidak berkata kasar saat berbicara dengan penggemar.

Latar belakang keluarga Annie dan pelanggaran lalu lintas

Annie (instagram/anniesymoon)

Annie diketahui berasal dari keluarga chaebol atau konglomerat kaya pendiri perusahaan terbesar di Korea Selatan, Samsung Group. Fakta ini membuat netizen beranggapan Annie menggunakan kekuasaannya untuk mempermudah grupnya mencapai ketenaran.

Sebuah klip siaran menunjukkan Annie dan Samuel Lim mengendarai kickboard listrik tanpa helm. Tindakan mereka jelas melanggar peraturan keselamatan di jalan raya. Netizen semakin marah karena Annie tidak menghadapi konsekuensi hukum karena latar belakang keluarganya.

Rumor kencan antar anggota

Dugaan hubungan antar anggota ini melibatkan Annie dan Woochan. Dikutip dari laporan Pannchoa pada 9 November 2025, beberapa bukti dikumpulkan netizen yang menunjukkan mereka berjalan bersama di luar kegiatan grup.

Bukti yang membuat netizen yakin mereka pacaran adalah saat Woochan melakukan siaran langsung dan Annie meninggalkan komentar mengenai keberadaan Woochan.

Sebelumnya, Woochan juga diduga berpacaran dengan anggota perempuan ALLDAY PROJECT lainnya, Youngseo, setelah terlihat mengenakan barang serasi. Namun Youngseo langsung membantah di platform oborlan DayOff.

Pemotretan majalah VOGUE Korea

ALL DAYPRJECT cover VOUGE (twitter/pannchoa)

Tak lama setelah debut, ALLDAY PROJECT sudah berkesempatan mengisi cover majalah bergengsi VOGUE Korea. Menurut netizen, hal ini terlalu cepat bagi grup baru dan menimbulkan tuduhan promosi lewat majalah VOGUE karena koneksi internal dari keluarga Annie.

Menerima penghargaan Daesang di KGMA 2025

ALLDAY PROJECT menerima Daesang atau penghargaan tertinggi di dunia hiburan Korea Selatan pada acara Korea Grand Music Awards 2025. Kemenangan ini memicu keraguan mengingat mereka belum memiliki dampak yang kuat terhadap industri dan layak mendapatkan daesang.

Tuduhan nepotisme dan manipulasi penghargaan kembali kuat setelah sebuah video menunjukkan reaksi para anggota menoleh ke arah Annie saat pemenang diumumkan yang merupakan keluarga pendiri Samsung Group.

Youngseo tidak dapat lagu Solo/Sub unit di tracklist terbaru

Dalam tracklist terbaru The 1st EP Album ‘ALLDAY PROJECT’ yang mencantumkan inisial nama setiap member di daftar tiga lagu grup dan tiga lagu sub unit/solo, Youngseo menjadi satu-satunya anggota yang tidak kebagian lagu sub unit atau solo.

Penggemar menuntut agensi untuk memberi Youngseo perlakuan yang sama, setidaknya mendapat satu lagu solo/sub unit. Pembagian kurang adil ini hanya memicu respon negatif terhadap grup.

Itulah deretan kontroversi ALL DAYPROJECT yang menuai sorotan publik.