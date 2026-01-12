Terapis Wanita Tewas Dibunuh di Kos-kosan Bekasi, Pelaku Ditangkap

ERA.id - Seorang terapis SPA, SM (23) tewas diduga dibunuh di sebuah kos di kawasan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Rabu (7/1). Polisi pun menangkap Ahmad Riansah (AR), terduga pelaku yang membunuh SM.

"AR ditangkap di Kampung Sanding, RT 019/RW 005, Sumurbandung, Cikulur, Kabupaten Lebak," kata Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya, AKBP Resa Fiardi Marasabessy kepada wartawan, Senin (12/1/2026).

Ressa menjelaskan kasus tersebut bermula ketika saksi bernama Agus Sunandar (36) yang mengaku sebagai keluarga dari korban diminta oleh ibu SM untuk datang ke kosan korban. Sebab, SM tak dapat dihubungi sejak siang.

Sesampainya di TKP, Agus menggedor pintu kamar kos korban, namun tidak ada jawaban. Dia kemudian meminta kepada pengurus kos, Dede Rachmat Hidayat (35) untuk mengecek dan membuka pintu kos kamar SM.

Pintu dibuka dengan kunci duplikat dan keduanya melihat terapis wanita itu dalam kondisi tak bernyawa.

Saat pemeriksaan kamar korban, kata dia, ditemukan botol berisi cairan pembersih toilet di dekat korban.

"Ditemukan botol berisi cairan pembersih toilet di dekat korban (dan juga) ditemukan adanya muntahan di dekat korban," tuturnya.

Polisi kemudian mengusut hingga akhirnya menangkap Ahmad Riansah. Pelaku ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polda Metro Jaya.