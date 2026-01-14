Kronologi Terapis Tewas Dibunuh, Suami Siri Kesal hingga Coba Tenggak Pemutih

ERA.id - Terapis SPA, SM (23) yang ditemukan tewas di sebuah kos di kawasan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Rabu (7/1), ternyata dibunuh suami sirinya, Ahmad Riansyah (29). Korban dibunuh karena pelaku sakit hati.

Kepada penyidik, Ahmad menjelaskan dirinya saat itu sedang sakit. Dia menghubungi SM dan memintanya untuk cepat pulang. Pelaku kemudian mengambil kunci kos di tempat kerja korban dan pulang lebih dulu.

"Saya bilang 'kamu bisa pulang cepat nggak? soalnya saya lagi nggak enak badan'. Dia bilang 'nggak bisa soalnya saya izin terus takut dipecat'," ujar Ahmad sebagaimana video yang beredar, dilihat Rabu (14/1/2026).

Cekcok berlanjut melalui percakapan telepon. Ahmad mengaku kesal karena istrinya harus melayani tamu hingga larut malam.

SM akhirnya pulang sekitar pukul 00.00 WIB malam sambil membawa makanan untuk pelaku. Konflik kembali terjadi pagi harinya saat pelaku meminta korban untuk libur kerja. SM mengatakan tak bisa libur karena takut dipecat.

Ahmad lalu menyadap WhatsApp istri sirinya dan mendapati SM berkomunikasi dengan tamu spa. Korban pun melawan dengan menyebut sedang mencari uang.

"Dari situ langsung saya piting," ujarnya.

SM tewas di lokasi kejadian. Pelaku kemudian frustasi dan diam di kosan selama setengah jam. Setelah itu, dia keluar untuk mencari minuman keras.

Ahmad lalu berpikir untuk bunuh diri bersama korban. Pria tersebut kembali ke kosan sambil membawa cairan pembersih lantai.

"Nah sudah gitu, saya minum (cairan pembersih lantai) segelas kecil. Nggak dapet setengah jam, malah saya muntah-muntah," ujarnya.

"(Itu di kamar kos) muntah saya, muntah saya," sambungnya.

Karena percobaan bunuh dirinya tidak berhasil, Ahmad kabur sambil mengambil uang di rekening istrinya. Polisi akhirnya menangkap Ahmad Riansyah di kawasan Kabupaten Lebak, Banten, pada Minggu (11/1) malam.