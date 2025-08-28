Wanita Muda di Tegal Tewas Dibunuh Gegera Minta Uang Jasa Open BO

ERA.id - Seorang wanita muda ditemukan tewas bersimbah darah di depan sebuah rumah kos di Kota Tegal, Jawa Tengah. Polisi mengungkap, wanita ini tewas akibat dibunuh.

Wanita berumur 25 tahun ini tergeletak persis di depan rumah kos Jalan Brantas, Kelurahan Mintaragen, Tegal, Rabu (27/8) petang. Peristiwa itu diketahui pertama kali saat warga hendak beraktivitas menjelang salat Magrib.

Polisi setempat mengungkapkan, kejadian pembunuhan wanita bernama Sumiati alias Okta berasal dari Bulakamba Brebes meminta uang jasa Open BO kepada pelaku.

Si wanita itu sempat mengeluarkan kata-kata kasar kepada pria. Karena merasa sakit hati akhirnya pelaku langsung menghabisi korban dengan pisau dapur.

"Namun pelaku tidak memberikan sesuai kesepakatan, si Korban sampai mengeluarkan kata kata yang menyakitkan pelaku dan pelaku mengambil pisau dapur melukai perut dan leher korban," ujar polisi.

Korban sempet lari keluar meminta pertolongan kepada warga, namun korban jatuh dipagar kos-kosan.