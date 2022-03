"Imbas The Tinder Swindler: Ketika 'Leviev' Digugat Bos Berlian Lev Leviev | ERAnya Podcast

ERA.id - Ramainya pembahasan netizen soal film dokumenter Netflix 'The Tinder Swindler' akhirnya semakin berimbas bagi Simon Leviev. Pria yang dikisahkan sebagai penipu ulung di dokumenter tersebut mendapat gugatan dari bos berlian asal Israel, Lev Leviev. Seperti diketahui, pria bernama asli Simon Hayut ini mengaku anggota keluarga Lev Leviev.



Sebenarnya Simon Hayut sudah pernah dijatuhi hukuman 15 bulan penjara pada 2019 lalu atas kasus penipuan, pencurian, dan pemalsuan. Namun baru 5 bulan mendekam, ia sudah dibebaskan. Kerugian para korban Simon Hayut ini diduga mencapai 10 juta dolar AS.



Lantas apa saja gugatan bos berlian Israel, Lev Leviev? Dengerin ERAnya Podcast edisi "Imbas The Tinder Swindler: Ketika 'Leviev' Digugat Bos Berlian Lev Leviev".





