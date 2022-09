Real Madrid Targetkan Haaland untuk Gantikan Benzema

ERA.id - Real Madrid saat ini sedang mencari pengganti dari Benzema. Beredar kabar bahwa Erling Haaland jadi incaran.

Benzema sedang dicarikan penggantinya kelak, pasalnya usianya sudah 34 tahun. Real Madrid butuh penyerang dengan usia yang masih mudah. Erling Haaland pun dikait-kaitkan dengan Real Madrid.

Dilansir dari DiarioAS (29/9), Real Madrid mulai mendekati Erling Haaland pada bursa transfer musim panas 2024 mendatang. Di tahun itu, dipercaya kontrak pelepasan Haaland akan berlaku, di mana angka yang ditetapkan adalah sekitar 180 juta Euro atau Rp2,6 triliun.

