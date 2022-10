Catat! Ini Dia Jadwal Lengkap Pertandingan Piala Dunia 2022 di Qatar

ERA.id - Penyelenggaraan putaran final Piala Dunia 2022 tinggal menghitung hari. Beragam persiapan para partisipan menjadi daya tarik tersendiri di tengah mulai bergulirnya liga-liga papan atas di kawasan Eropa.

Nah, jika melihat bagaimana masing-masing negara mempersiapkan amunisi, satu di antara yang menarik adalah timnas Amerika Serikat (AS). Seperti tertera pada situs resmi FIFA, tim Negeri Paman Sam bakal menjadi pasukan yang memiliki anak muda terbanyak. Tentu bukan hal mudah membawa anak-anak muda berada di ajang sebesar Piala Dunia. Apalagi, tiga nama besar sudah siap menghadang di fase grup, yakni Wales, Inggris dan Iran.

Fakta Menarik Hasil Undian Grup Piala Dunia

Salah satu hal menarik dari hasil undian adalah bergabungnya Spanyol dan Jerman di grup E. Keduanya termasuk favorit untuk meraih juara. Potensi kejutan juga sangat mungkin terjadi di grup H. Portugal harus berhadapan dengan para kuda hitam seperti Ghana, Uruguay, dan Korea Selatan.

Sejauh ini masih ada tiga tiket Piala Dunia 2022 yang akan diperebutkan lewat jalur play-off. Tim-tim seperti Wales, Skotlandia, Ukraina, Australia, hingga Kosta Rika berpeluang membuat gelaran empat tahunan ini semakin semarak.

Piala Dunia 2022 rencananya akan bergulir pada 21 November hingga 18 Desember mendatang. Penyelenggaraan pada awal musim dingin ini menjadi tantangan berbeda bagi setiap tim peserta.

Dirangkum dari Speakbola.com, berikut sederet fakta menarik terkait hasil undian Piala Dunia 2022. Berikut rinciannya:

1. Dalam 21 edisi Piala Dunia, tim juara selalu ditangani oleh pelatih lokal.

2. Inggris akan bermain pada hari pembukaan pada Piala Dunia 2022. Terakhir kali hal seperti ini terjadi pada edisi 1966 saat keluar sebagai juara.

3. Inggris dan Amerika Serikat untuk ketiga kalinya akan bertemu di fase grup Piala Dunia. The Three Lions tak mampu meraih kemenangan pada dua pertemuan sebelumnya pada 1950 dan 2010.

4. Inggris akan jumpa Iran pada laga pembuka Piala Dunia 2022. Ini jadi kali kedua mereka bertemu wakil Asia di putaran final setelah sebelumnya mengalahkan Kuwait pada edisi 1982.

5. Derby Britania berpeluang terjadi pada fase grup Piala Dunia 2022. Inggris berpeluang bertemu Skotlandia atau Wales.

6. Spanyol akan bertemu Jerman untuk kelima kalinya di putaran final Piala Dunia. Pada empat duel sebelumnya, La Furia Roja menang satu kali, imbang sekali, dan kalah dua kali.

7. Jerman tak terkalahkan saat jumpa Spanyol pada fase grup Piala DUnia.

8. Amerika Serikat belum pernah meraih kemenangan kontra wakil Asia di putaran final Piala Dunia. Rekor mereka adalah satu imbang dan satu kekalahan dari dua pertemuan.

9. Prancis berada satu grup dengan Denmark di Piala Dunia 2022. Pada dua kesempatan sebelumnya momen ini terjadi, Les Blues mampu keluar sebagai juara.

Pembagian Jadwal

FIFA sudah membagi pertandingan di fase grup untuk setiap stadion. Grup A, B, E dan F akan berlaga di Al Bayt, Khalifa International, Al Thumama dan Ahmad bin Ali.

Sementara itu, laga-laga di Grup C, D, G dan H akan berlangsung di Lusail, Education City, Ras Abu Aboud dan Al Janoub. Jadwal laga perdana adalah 21 November 2022, dengan menampilkan laga Grup A antara Qatar dan lawan yang belum diundi.

Berikut ini jadwal lengkap Piala Dunia 2022:

● Fase Grup : 21 November - 2 Desember 2022

● Babak 16 Besar : 3-6 Desember 2022

● Perempat Final : 9-10 Desember 2022

● Semifinal : 13-14 Desember 2022

● Perebutan peringkat 3 : 17 Desember 2022

● Final : 18 Desember 2022

Pertandingan Berdasarkan Group

Grup A

● 21 November 2022 : Senegal Vs Belanda

● 21 November 2022 : Qatar Vs Ekuador

● 25 November 2022 : Qatar Vs Senegal

● 25 November 2022 : Belanda Vs Ekuador

● 29 November 2022 : Ekuador Vs Senegal

● 29 November 2022 : Belanda Vs Qatar

Grup B

● 21 November 2022 : Inggris Vs Iran

● 21 November 2022 : AS Vs Wales

● 25 November 2022 : Wales Vs Iran

● 25 November 2022 : Inggris Vs AS

● 29 November 2022 : Wales Vs Inggris

● 29 November 2022 : Iran Vs AS

Grup C

● 22 November 2022 : Argentina Vs Arab Saudi

● 22 November 2022 : Meksiko Vs Polandia

● 26 November 2022 : Polandia Vs Arab Saudi

● 26 November 2022 : Argentina Vs Meksiko

● 30 November 2022 : Polandia Vs Argentina

● 30 November 2022 : Arab Saudi Vs Meksiko

Grup D

● 22 November 2022 : Denmark Vs Tunisia

● 22 November 2022 : Prancis Vs Australia

● 26 November 2022 : Tunisia Vs Australia

● 26 November 2022 : Prancis Vs Denmark

● 30 November 2022 : Australia Vs Denmark

● 30 November 2022 : Tunisia Vs Prancis

Grup E

● 23 November 2022 : Jerman Vs Jepang

● 23 November 2022 : Spanyol Vs Kosta Rika

● 27 November 2022 : Jepang Vs Kosta Rika

● 27 November 2022 : Spanyol Vs Jerman

● 1 Desember 2022 : Jepang Vs Spanyol

● 1 Desember 2022 : Kosta Rika Vs Jerman

Grup F

● 23 November 2022 : Maroko Vs Kroasia

● 23 November 2022 : Belgia Vs Kanada

● 27 November 2022 : Belgia Vs Maroko

● 27 November 2022 : Kroasia Vs Kanada

● 1 Desember 2022 : Kroasia Vs Belgia

● 1 Desember 2022 : Kanada Vs Maroko

Grup G

● 24 November 2022 : Swiss Vs Kamerun

● 24 November 2022 : Brasil Vs Serbia

● 28 November 2022 : Kamerun Vs Serbia

● 28 November 2022 : Brasil Vs Swiss

● 2 Desember 2022 : Serbia Vs Swiss

● 2 Desember 2022 : Kamerun Vs Brasil

Grup H

● 24 November 2022 : Uruguay Vs Korsel

● 24 November 2022 : Portugal Vs Ghana

● 28 November 2022 : Korsel Vs Ghana

● 28 November 2022 : Portugal Vs Uruguay

● 2 Desember 2022 : Ghana Vs Uruguay

● 2 Desember 2022 : Korsel Vs Portugal

