Dietmar Hamann Dinilai Tidak Punya Hak Komentari Liverpool, Jurgen Kloop Anti Kritik?

Balas Satir Komentar Dietmar Hamann, Jurgen Kloop Anti Kritik?

Keberhasilan pelatih Liverpool, Jurgen Kloop membawa timnya menjuarai Piala Champions pada 2019 memang menjadi prestasi tersendiri dalam pencapaian kariernya. Namun konsisi The Reds saat ini membuat banyak pihak angkat bicara.

Salah satu legenda Liverpool, Dietmar Hamaan mengomentari performa mantan timnya. Ia mengatakan bahwa The Reds butuh 'percikan' baru.

Dilansir dari Eurosport, Rabu (12/10/2022), kata 'percikan' yang dilontarkan Dietmar Hamaan bisa memiliki banyak makna. Bisa saja tentang ganti pelatih, ganti startegi, atau ganti pemain.

Mendengar komentar itu, Jurgen Kloop tampaknya 'gerah'. Ketika dikonfirmasi bagaimana tanggapannya tentang komentar Dietmar Hamaan, ia membalas satir.

"Siapa yang bilang? Didi Hamann? Owh bagus, dia adalah sumber yang sangat tepercaya," ucap Jurgen Kloop satir.

Kloop menjelaskan, meskipun Dietmar Hamann adalah legenda Liverpool, dia tidak punya hak untuk mengomentari cara bermain tim.

"Menjadi mantan pemain Liverpool tidak memberi Anda hak, untuk mengatakan apa yang Anda inginkan, terutama ketika Anda tidak tahu," ujar Jurgen Kloop.

Jurgen Kloop mengatakan, Dietmar Hamaan dinilai tidak pantas dijadikan patokan dalam bertanya. Kloop meminta kepada jurnalis, untuk memberikan pertanyaan hasil pikiran sendiri.

"Saya sebenarnya berpikir Didi Hamann tidak pantas Anda gunakan ungkapannya saat mengajukan pertanyaan. Bantu saya dan ajukan pertanyaan Anda sendiri. Cobalah untuk mengajukan pertanyaan tanpa kata 'percikan'," tutup Jurgen Kloop.

🗣 "Oh great, he's a fantastic source, well respected everywhere. Do me a favour and ask your own question."



Jurgen Klopp was not happy with the question about Dietmar Hamann saying Liverpool have "lost their spark" pic.twitter.com/aBUHZTjYnr