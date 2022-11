Ada Korsel hingga Australia, Berikut Tim Nasional Piala Dunia 2022 yang Sudah Tiba di Qatar

ERA.id - Piala Dunia Qatar tinggal menghitung hari, beberapa tim dari masing-masing negara sudah tiba. Gelaran Piala Dunia nantinya dimulai hari Minggu, (20/11/2022), dini hari WIB.

Negara Qatar memiliki iklim yang cenderung berbeda, dengan negara-negara pendatang nanti. Akhir tahun ini, Qatar sudah masuk dalam musim panas. Tentunya para pemain perlu adaptasi, mengingat di negara mereka saat akhir tahun sudah masuk musim dingin.

Berikut deretan tim yang sudah tiba di Qatar:

Amerika Serikat

Skuad timnas Amerika Serikat merupakan peserta yang pertama kali tiba di Kota Doha, Qatar, Kamis (10/11/2022) waktu setempat.

Christian Pulisic dan kawan-kawan, tergabung dalam grup B. Berisi Inggris, Iran, dan Wales. Nantinya mereka akan melawan Wales pada laga perdana, Selasa (22/11).

Ikut sertanya AS dalam gelaran Piala Dunia 2022, menjadi partisipasi pertama mereka, setelah gagal lolos saat Piala Dunia 2018.

Next stop, Qatar.



A day in the life of USMNT defender Walker Zimmerman ✈️ pic.twitter.com/cc37tkx2Ho — B/R Football (@brfootball) November 14, 2022

Maroko

Anak asuh Walid Regragui, menjadi peserta kedua yang tiba di Qatar, hari Minggu (13/11/2022). Ini merupakan kedua kalinya mereka ikut secara beruntun, dari Piala dunia 2018.

Timnas Maroko tergabung dalam grup F, di sana mereka akan bertemu, Belgia, Kanada, dan Kroasia. Tim yang berjulukan Igrzamn n Atlasi akan bertanding melawan Kroasia, hari Rabu, (23/11/2022).

📷 الحصة التدريبية الأولى لأسود الأطلس بقطر



First training session of our National Team in Qatar 🇶🇦#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/aQpgHN00hO — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 14, 2022

Korea Selatan

Timnas Korea Selatan baru sampai di Qatar hari Senin, (14/11/2022). Tim dengan julukan Taegeuk Warriors, tergabung dalam grup H.

Anak asuh dari Paulo Bento, akan bertarung dalam fase grup dengan Portugal, Ghana, dan Uruguay. Timnas Korea Selatan nantinya melawan Uruguay untuk pertandingan perdana mereka, hari Kamis, (24/11/2022).

Australia

Timnas Australian ternyata datang ke Qatar di hari yang sama dengan Korea Selatan, Senin, (14/11/2022).

Mereka tergabung di grup D, di sana mereka akan bertemu juara Piala Dunia 2018, Prancis, hari Rabu, (23/11/2022). Selain itu, ada juga Denmark dan Tunisia yang ikut dalam grup D.