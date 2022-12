Pengertian ke Supporter yang Sudah Begadang, PM Janjikan Libur Nasional Jika Australia Juara Piala Dunia 2022

ERA.id - Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese janjikan libur nasional jika Timnas Australia bisa juara Piala Dunia 2022, Qatar.

Tim dengan julukan Socceroos telah mencatatkan kemenangan paling krusial, dengan mengalahkan Denmark 1-0, di Stadion Al Janoub, Rabu (30/11/2022) malam WIB.

Anak asuh Graham Arnold resmi lolos ke babak 16 besar. Hasil ini sekaligus mematahkan kutukan Timnas Australia, yang selalu gagal melaju ke fase gugur dalam tiga edisi Piala Dunia pada 2010, 2014, dan 2018.

Dilansir dari Sportbible, Kamis (1/12/2022), melihat penampilan Timnas Australia di Piala Dunia yang melaju sampai babak 16 besar. Beberapa orang menyuarakan untuk dijadikan hari libur nasional sebagai bentuk perayaan.

Sayang permintaan tersebut, ternyata tidak langsung dikabulkan. Albanese mengatakan, hari libur akan terjadi jika Timnas Australia berhasil menjuarai gelaran Piala Dunia 2022.

"Saya telah mendengar permintaan itu. Panggilan untuk semua penggemar yang meminta untuk dijadikan sebagai hari libur. Menurut saya, terlalu dini meminta hari libur setelah kemenangan luar biasa melawan Denmark," ucap Albanese

"Tetapi jika kami memenangkan Piala Dunia, itu mungkin cerita yang berbeda, jadi kami akan melihat bagaimana kelanjutannya. Mungkin agak sulit untuk menolaknya permintaan itu," tambahnya.

Albanese mengaku, dia merasa sedikit lelah akibat begadang untuk menonton pertandingan Australia melawan Denmark.

Selain itu, lewat Twitter pribadi, Perdana Menteri Australia Selatan, Peter Malinauskas mengabarkan akan menggelar nonton bareng (nobar) Australia melawan Argentina di Telstra Plaza, Adelaide, Minggu, 4 Desember 2022, waktu setempat.

"Pemerintah SA (Australia Selatan) bersama dengan @TheAdelaideOval akan membuat siaran live streaming di Telstra Plaza untuk @Socceroos vs Argentina Babak 16 pada Minggu pagi," tulis @PMalinauskasMP.

