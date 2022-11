Kenang Lagi Momen Buah Hati Meninggal Dunia, Cristiano Ronaldo Ungkap Perasaan yang Sangat Terpukul

ERA.id - Kabar duka pada April 2022 saat anak kembar pasangan Cristiano Ronaldo dan Georgina meninggal dunia, mejadi momen terpilu bagi mereka sebagai orang tua. Ronaldo mengaku sangat terpukul.

Dilansir dari Eurosport, Rabu (16/11/2022) Ronaldo menceritakan peristiwa itu kepada Piers Morgan. Baginya itu adalah masa-masa sulit.

"Ketika Anda memiliki anak, Anda berharap semuanya akan normal. Tetapi tidak, Anda pasti merasakan masalah, itu sulit. Kami mengalami saat-saat yang cukup sulit karena kami tidak mengerti mengapa itu terjadi pada kami," ucap Ronaldo.

Ronaldo mengatakan, kehilangan anak membuka luka dalam kembali, semenjak kepergian sang ayah.

"Itu mungkin momen terburuk yang saya lalui dalam hidup saya, sejak ayah saya meninggal," ujar penyerang Manchester United.

Pemain asal Portugal itu menegaskan, melewati momen meninggal sang anak, adalah masa-masa tersulit untuk semua orang terdekat.

"Termasuk keluarga saya, terutama [untuk] Gio yang menunjukan dia sangat tangguh," tutur Ronaldo.

Ronaldo menjelaskan, sangat berat mengutararakan perasaan dan suasana hati saat itu.

"Sulit dijelaskan. Bahkan Anda tak tahu apakah Anda menangis atau tidak. Karena perasaan saat itu adalah sesuatu yang Anda tidak tahu bagaimana harus bereaksi," tuturnya.

Ronaldo dalam akhir wawancara, dia mengutarakan, pada periode kehidupan itu, dia merasa tidak tahu harus apa yang dilakukan.

"Jujur, aku tidak tahu apa yang harus dilakukan, kamu juga akan begitu jika diposisiku," tutup sang megabintang.

"That moment was probably the most difficult moment that I have in my life."



Cristiano Ronaldo opens up about the devastating death of his baby son, telling Piers Morgan: "We don't understand why it happened to us."@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/tOba0WJpBf