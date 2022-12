Pele Meninggal Dunia, Neymar, Messi dan Pemain Top Dunia Lainnya Sampaikan Ungkapan Duka yang Mengharukan

ERA.id - Kabar duka datang dari Legenda sepak bola asal Brasil, Edson Arantes do Nascimento atau dikenal Pele, meninggal dunia Kamis (29/12/2022) waktu setempat atau Jumat (30/12/2022) dini hari WIB.

Dilansir dari Sportbible, Jumat (30/12/2022). Pele meninggal dunia di usia 82 tahun, di rumah sakit Albert Einstein, Sau Paulo, Brasil. Sebelumnya dia dikabarkan mengalami kanker usus besar (colon cancer).

Kabar tersebut pertama kali disampaikan lewat akun Twitter resmi Pele.

"Inspirasi dan cinta menandai perjalanan King Pele, yang telah meninggal dunia dalam damai hari ini. Love, love and love, forever," tulis admin di akun @Pele.

Menanggapi kepergian sang legenda sepak bola. Beberapa pemian top dunia, dari Neymar Jr sampai Erling Haaland ikut mengucapkan belasungkawa di media sosial mereka masing-masing.

Penyerang klub Paris Saint Germain (PSG), Neymar Jr yang merupakan pemain asal Brasil. Dia menyebut bahwa Pele adalah salah satu pemain yang mengubah dunia sepak bola menjadi seperti sekarang.

"Saya akan mengatakan bahwa sebelum Pele, sepak bola hanyalah olahraga. Tapi Pele mengubah segalanya. Dia mengubah sepak bola menjadi seni, menjadi hiburan," tulis Neymar di Instagram.

"Itu memberi pesan kepada orang miskin, orang kulit hitam dan segalanya. Ini memberi visibilitas ke Brasil. Sepak bola dan Brasil telah menaikkan status mereka berkat Sang Raja! Dia pergi, tapi sihirnya akan tetap ada. Pele itu abadi!," tambahnya.

Penyerang asal Prancis, Mbappe mengunggah momen kebersamaan dia dengan Pele. Dia menyebut Pele sebagai Raja Sepak Bola. Hubungan Mbappe dengan Pele dinilai cukup akrab. Sebelumnya saat Mbappe melewati rekor Pele dengan torehan tujuh gol pada usia di bawah 24 tahun. Sang legenda ikut memberikan selamat kepadanya.

"Raja sepak bola telah meninggalkan kita semua, tetapi warisannya tidak akan pernah terlupakan. RIP RAJA," tulis Mbappe di Twitter.

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud