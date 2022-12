Karim Benzema Pensiun dari Timnas Prancis Pasca Gagal Raih Tropi di Piala Dunia 2022

ERA.id - Kabar mengejutkan datang dari Karim Benzema. Benzema resmi mengumumkan mundur dari timnas Prancis pasca gagal meraih tropi di Piala Dunia 2022.



Pengumuman ini disampaikan oleh Benzema lewat unggahannya di media sosial. Mundurnya Benzema dari timnas Prancis ini juga bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-35 dan sehari pasca kalah dari Argentina.



"Saya melakukan upaya dan kesalahan yang diperlukan untuk berada di tempat saya hari ini dan saya bangga karenanya!" cuit Benzema.



"Aku telah menulis ceritaku dan cerita kita sudah berakhir," lanjutnya,

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs