Beberapa Nama Calon Ketua Umum PSSI 2023-2027, Salah Satunya Pernah Jadi Presiden Inter Milan

ERA.id - Pada hari Senin 16 Januari 2023 kemarin, pendaftaran sudah resmi ditutup oleh Komisi Pemilihan (KP) Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI. Saat ini, diketahui akan ada lima bakal calon yang sudah mendaftarkan diri.

Dari lima orang daftar bakal calon tersebut, ada beberapa nama-nama yang familiar dan sering kita dengar. Lantas, siapa saja lima calon Ketua Umum PSSI 2023-2027? Simak pembahasan tersebut dalam artikel ini.

Beberapa Nama Calon Ketua Umum PSSI 2023-2027

Erick Thohir

Erick Thohir ditemani Raffi Ahmad dan Baim Wong saat calonkan diri jadi Ketum PSSI (Instagram @baimwong)

Erick Thohir adalah salah satu tokoh yang sangat populer di Indonesia untuk saat ini. Sekarang dia menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia. Namun, rekam jejaknya di dunia sepakbola dan olahraga tentunya sudah diperhitungkan dan tidak perlu diragukan lagi.

Pada 2013 hingga 2016, Erick Thohir pernah menjadi pemilik sekaligus presiden klub raksasa Italia, Inter Milan. Dia juga mempunya saham mayoritas di klub Amerika Serikat, DC United, dan klub basket NBA, Philadelphia 76ers.

Di Indonesia, selama delapan tahun dari 2011 hingga 2019, dia menjadi pemilik klub basket Satria Muda dan Wakil Komisaris Utama. Jika melihat rekam jejaknya, keberadaan Erick Thohir di PSSI seperti menerbitkan harapan baru bagi masa depan sepakbola Indonesia yang lebih cerah.

LaNyalla Mattalitti

LaNyalla Mattalitti merupakan salah satu sosok yang familiar dengan PSSI. Sebab, dia juga pernah menjabat Ketua Umum PSSI untuk masa jabatan tahun 2015-2016.

Sebelumnya, LaNyalla Mattalitti juga memegang jabatan sebagai Exco pada 2011-2013 dan Wakil Ketua Umum pada periode 2013-2015. Dia juga diketahui masih menjabat sebagai Ketua DPD RI periode 2019-2024.

Arif Putra Wicaksono

Pada 2019 lalu, Arif Putra Wicaksono diketahui pernah mencalonkan diri sebagai Caketum PSSI. Dia mempunyai rekam jejak sebagai CEO Nine Sport Inc, sebuah promotor yang sering mendatangkan tim-tim sepakbola Eropa ke Indonesia, termasuk Chelsea, Juventus, serta AS Roma.

Arif Putra Wicaksono memiliki latar belakang sebagai alumni jurusan periklanan Universitas Paramadina yang lulus pada tahun 2006.

Doni Setiabudi

Pada tahun 2019, Doni Setiabudi juga pernah mencalonkan diri pada pemilihan Ketum dan Waketum PSSI. Dia adalah seorang CEO Bandung Premier League, yang akrab dengan panggilan Kang Jalu.

Doni Setiabudi diketahui juga mendaftar untuk tiga posisi di PSSI. Selain sebagai Caketum, dia juga ikut sebagai Cawaketum dan Exco (Komite Eksekutif).

Fary Djemy Francis

Ada nama Fary Djemy Francis dalam daftar bakal calon yang diumumkan KP KLB PSSI. Ia tercatat aktif dalam kepengurusan PSSI pusat untuk periode 2016-2020. Saat itu, Fary Djemy diberi amanah sebagai Ketua Departemen Sport Intelegensi PSSI.

Rekam jejak Fary Djemy Francis sendiri adalah sebagai anggota DPR RI untuk periode 2009-2014 dan 2014-2019 dari Partai Gerindra. Pria yang dilahirkan di Bone, Sulawesi Selatan, pada tanggal 7 Februari 1968 tersebut mempunyai latar pendidikan Agro Bisnis di Institut Pertanian Bogor dan Sosial Ekonomi di Universitas Timor Timur.

Demikianlah uraian mengenai beberapa nama calon Ketua Umum PSSI. Siapa pun yang terpilih, tentunya kita menaruh harapan besar dan siap mendukung untuk masa depan PSSI yang gemilang.

