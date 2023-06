Apa Itu Player Escort dan Seberapa Penting Perannya dalam Sepak Bola?

ERA.id - Apakah Anda pernah melihat pertandingan sepakbola di mana para anak-anak berjalan bergandengan tangan dengan pemain profesional? Jika iya, kemungkinan Anda akan bertanya-tanya mengenai: apa itu player escort.

Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi tentang Player Escort dalam pertandingan sepakbola, peran mereka dalam menciptakan pengalaman tak terlupakan, dan dampak positif yang dapat diberikan kepada anak-anak yang terlibat dalam kesempatan ini.

Apa Itu Player Escort?

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa player escort adalah peran anak kecil yang mendampingi para pemain sepak bola saat mereka memasuki lapangan pertandingan.

Namun, ada cerita menarik di balik makna yang terkandung dalam keberadaan player escort ini. Tujuan dari adanya player escort adalah untuk mempromosikan kepedulian terhadap anak-anak kecil dan memberikan pesan penting tentang pentingnya menghargai dan melindungi mereka.

Selain itu, salah satu tujuan lain dari pemain sepak bola menggandeng anak kecil sebagai player escort adalah untuk mendorong semangat fair play di antara pemain dan suporter.

Apa tujuan pemain sepak bola menggandeng anak kecil (Twitter)

Para pemain dan suporter memiliki peran penting sebagai contoh bagi anak-anak, dan melindungi mereka dari tindakan kasar dan tidak pantas.

Dengan adanya anak-anak di sekitar lapangan, pemain dan suporter menjadi lebih sadar bahwa tindakan kasar tidak pantas ditunjukkan di depan mereka.

Di sisi lain, menjadi player escort juga memberikan kenangan tak terlupakan, terutama ketika mereka bertemu dengan idola mereka. Pengalaman ini dapat menjadi motivasi bagi mereka untuk menjadi lebih baik dan mengejar impian mereka.

Menurut laporan dari DNA India, praktik player escort pertama kali dimulai pada pertandingan antara Liverpool dan Everton pada bulan November 1996. Artinya, praktik ini telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Kemudian, aksi tersebut diikuti dalam Euro 2000 di Prancis, dan kembali digunakan pada Piala Dunia 2002. Pada saat itu, FIFA dan UNICEF sedang aktif mengampanyekan "Say Yes for Children".

Kampanye tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak semua anak di seluruh dunia. Sejak saat itu, player escort menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertandingan sepak bola resmi.

Pada Piala Dunia 2002, kampanye yang dilakukan oleh UNICEF dan FIFA bertujuan untuk mempromosikan hak-hak anak, termasuk kesehatan dan pendidikan mereka. Salah satu cara implementasinya adalah dengan mengikutsertakan anak-anak sebelum setiap pertandingan sepak bola. Anak-anak tersebut membawa kaus bertuliskan 'Say Yes For Children' yang juga dilengkapi dengan logo FIFA dan UNICEF.

Dalam pernyataannya, UNICEF menjelaskan bahwa anak-anak diberikan peran utama dalam setiap pertandingan, mereka mendampingi setiap pemain ke lapangan dalam aksi simbolis yang mengingatkan para penggemar sepak bola akan tanggung jawab mereka dalam membangun dunia yang layak bagi anak-anak.

Dengan melibatkan anak-anak dalam kampanye ini, pentingnya hak-hak anak menjadi semakin jelas dan disadari oleh semua pihak yang terlibat dalam dunia sepak bola.

