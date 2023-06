Resmi Gabung, Walter Zenga Ditunjuk Fokus Pembinaan Pemain Muda Persita Tangerang

ERA.id - Legenda sepakbola Italia, Walter Zenga resmi gabung Persita Tangerang. Bukan sebagai pelatih, eks Kiper Timnas Italia ini ditunjuk sebagai Director of Institutional and Infrastructure Development di tim berjuluk Pendekar Cisadane itu dan fokus pada bidang pembinaan usia muda pemain.

Presiden Persita, Ahmed Rully Zulfikar, menjelaskan bahwa fokus tugas yang akan dijalani Zenga ialah membangun fondasi dan sistem di dalam klub.

Pria 63 tahun itu juga akan menjadi penasihat tim pelatih senior dan juga penasihat pembangunan infrastruktur.

"Kami pertama kali bertemu di Dubai dan membicarakan masalah sepak bola. Saya undang (Zenga) ke Indonesia saat pertandingan lawan Persija. Dia melihat infrastruktur yang kami punya apa, yang belum apa, kita diskusi banyak di situ untuk membuat fondasi dan sistem klub yang benar, klub sepak bola tuh harusnya seperti apa, sih," jelasnya dalam keterangan yang diterima, Selasa (26/6/2023) kemarin.

Rully menyebutkan, pengalaman segudang Zenga baik sebagai pemain maupun pelatih menjadi salah satu alasan Persita tertarik untuk memakai jasa dari mantan pemain Inter Milan tersebut. Diharapkan bantuan dari Zenga bisa membuat Persita terus berkembang.

"Beliau sudah 20 tahun sebagai pemain, 20 tahun sebagai pelatih jadi secara profesional dia paham mana yang bagus dan tidak bagus. Sistem itu lah yang akhirnya kita diskusikan dan tunjuk dia sebagai direktur institusi dan pengembangan infrastruktur," katanya.

Walter Zenga pun mengaku sudah tidak sabar untuk bisa membantu Persita Tangerang berkembang ke arah yang lebih baik. Dia berharap pengalamannya bisa memberikan dampak positif kepada klub berjuluk Pendekar Cisadane ini.

"Saya punya cerita sedikit, saya bertemu Mr. Zaki (Ahmad Zaki Iskandar) dan Mr. Rully di rumah saya di Dubai. Saya langsung pada waktu itu mengambil keputusan untuk datang ke sini karena saya melihat dua hal, yaitu hati dan semangat," ujarnya.

Zenga turut membahas slogan dari Persita musim ini, ia punya harapan besar bisa membangun tim bernuansa ungu tersebut menjadi lebih baik.

"Sekarang saya duduk di sini, dan saya melihat tulisan ini: 'Our City, Our Rules, Our Legacy' Saya harap di masa depan kami semua menaruh semangat bersama!"

"Dan ini yang saya lihat di mata saya, tentang pelatih kami, Luis Duran. Saya merasa para pemain, staf mengikuti para pemimpin. Luis adalah sosok dan pelatih yang baik," paparnya.

Zenga punya karier yang top di Eropa, dengan pernah membela Inter Milan, Sampdoria hingga menjadi penjaga gawang timnas Italia. Dalam karier kepelatihannya, Zenga sempat menangani beberapa klub Eropa mulai dari Red Star Belgrade, Palermo, Catania, Cagliari, Sampdoria hingga Wolverhampton.

"Karier saya sebagai pemain sangat luar biasa. Tapi itu masa lalu, tapi saya akan menggunakan masa lalu untuk mengangkat momen saat ini. Saya melihat ada peluang besar di sini, dan ada di pikiran saya selalu. Satu kata, saya tau saya harus pergi," tukasnya.