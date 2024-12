Jadwal Pertandingan Liga Champions Dini Hari Nanti dan Keesokan Harinya

ERA.id - Pertandingan keenam Liga Champions dijadwalkan akan dimulai pada Rabu (11/12) dini hari WIB dan akan menyajikan pertandingan seperti Atalanta kontra Real Madrid hingga Borussia Dormund vs Barcelona.

Laga antara Atalanta menjamu Real Madrid pada Liga Champions dijadwalkan akan digelar di Stadion Atleti Azzuri d'Italia, Bergamo, Rabu dini hari pukul 03.00 WIB.

Saat ini Atalanta berada di peringkat kelima klasemen sementara Liga Champions dengan 11 poin dari lima pertandingan dan sama sekali belum menelan kekalahan dengan mencatatkan tiga kemenangan serta dua hasil imbang.

Di sisi lain, Real Madrid kini menempati posisi ke-24 klasemen sementara dengan torehan enam poin dari lima pertandingan, hanya berjarak satu tempat dari ancaman tersingkir langsung dari Liga Champions.

Pada pertandingan ini baik Atalanta dan Real Madrid tentu membidik kemenangan demi menjaga target mereka masing-masing untuk lolos ke babak selanjutnya.

Selain itu, ada juga pertandingan Borussia Dortmund yang menjamu Barcelona pada Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dormund, Kamis (12/12) pukul 03.00 WIB.

Borussia Dortmund kini tengah berada di posisi yang baik dengan menempati peringkat keempat dengan torehan 12 poin dari lima pertandingan, memiliki poin sama dengan Barcelona di peringkat ketiga.

Kedua tim tentu berambisi mengamankan poin penuh pada pertandingan ini demi memastikan satu tempat di delapan besar untuk lolos otomatis ke fase gugur Liga Champions musim ini.

Selanjutnya ada juga pertandingan menarik lainnya seperti Girona vs Liverpool, RB Leipzig vs Aston Villa, Bayer Leverkusen vs Inter Milan hingga Juventus vs Manchester City.

Berikut jadwal lengkap Liga Champions laga keenam:

Rabu (11/12)

Dinamo Zagreb vs Celtic 00.45 WIB

Girona vs Liverpool 00.45 WIB

Brest vs PSV 03.00 WIB

Shakhtar Donetsk vs Bayern Muenchen 03.00 WIB

Club Brugge vs Sporting CP 03.00 WIB

RB Salzburg vs PSG 03.00 WIB

RB Leipzig vs Aston Villa 03.00 WIB

Bayer Leverkusen vs Inter Milan 03.00 WIB

Atalanta vs Real Madrid 03.00 WIB

Kamis (12/12)

Atletico Madrid vs Slovan Bratislava 00.45 WIB

Lille vs Strum 00.45 WIB

Benfica vs Bologna 03.00 WIB

AC Milan vs Red Star 03.00 WIB

Borussia Dortmund vs Barcelona 03.00 WIB

Feyenoord vs Sparta Praha 03.00 WIB

Juventus vs Manchester City 03.00 WIB

VfB Stuttgart vs Young Boys 03.00 WIB

Arsenal vs AS Monaco 03.00 WIB.