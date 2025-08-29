Ganggu Transfer Chelsea, Tottenham Sebentar Lagi Dapatkan Xavi Simons

ERA.id - Tottenham Hotspur membajak transfer bintang RB Leipzig Xavi Simons dari tangan rival London mereka, Chelsea, dalam sebuah langkah dramatis menjelang penutupan jendela transfer musim panas.

Berdasarkan laporan pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Jumat, kedua tim telah menyepakati nilai transfer sebesar 60 juta euro (sekitar Rp1,15 triliun).

Pemain berusia 22 tahun asal Belanda ini juga dilaporkan telah menyelesaikan tes medis dan diharapkan segera menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2030 dengan Spur. Ini menandai kemenangan besar bagi pelatih Thomas Frank yang sedang berburu penguatan lini tengah.

Xavi Simons yang dikenal dengan kemampuan serba bisa sebagai gelandang serang, telah menjadi incaran utama Chelsea sepanjang musim panas.

Menurut laporan Sky Sports, The Blues sebelumnya telah mencapai kesepakatan personal dengan Simons selama lebih dari sebulan, dengan RB Leipzig meminta biaya transfer sekitar 60-70 juta euro.

Namun, negosiasi Chelsea terhambat karena masih harus menunggu penjualan pemain seperti Christopher Nkunku ke AC Milan dan Nicolas Jackson terlebih dahulu, membuka celah bagi Tottenham untuk masuk.

Tottenham yang baru saja kalah saing dari Arsenal untuk mendapatkan Eberechi Eze dan gagal merekrut Morgan Gibbs-White dari Nottingham Forest, melihat Simons sebagai prioritas utama untuk mengisi kekosongan kreatif di lini tengah. Cedera James Maddison semakin mendesak Spurs untuk bertindak cepat.

Menurut The Telegraph, Spurs mengajukan tawaran awal senilai 60 juta euro, yang berpotensi naik menjadi 70 juta euro (Rp1,34 triliun) dengan tambahan bonus performa.

Simons akan menerima gaji tahunan sekitar 11 juta euro (Rp211 miliar), menjadikannya salah satu pemain termahal di skuad Tottenham.

Xavi Simons merupakan jebolan akademi La Masia Barcelona sebelum bergabung dengan PSG dan kemudian Leipzig pada 2023.

Bersama Leipzig, dia telah mencetak 11 gol dan delapan assist dalam 33 penampilan musim lalu meskipun absen 15 pertandingan karena cedera pergelangan kaki.

Bagi Tottenham, kedatangan Simons akan memperkuat skuad yang telah ditambah dengan Mohammed Kudus, Mathys Tel, dan pemain pinjaman Joao Palhinha dari Bayern Muenchen.

Sementara itu, Chelsea kini mengalihkan fokus ke target lain seperti Alejandro Garnacho dari Manchester United dan Fermin Lopez dari Barcelona, meskipun kehilangan Simons dianggap sebagai pukulan telak.