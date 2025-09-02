Liverpool Datangkan Isak dari Newcastle dengan Mahar Rp2,8 Triliun

ERA.id - Liverpool resmi mengumumkan kedatangan penyerang Alexander Isak dari sesama klub Liga Inggris, Newcastle pada bursa transfer pemain musim panas ini.

Dikutip dari laman resmi klub, Selasa (2/9/2025), Liverpool merampungkan proses transfer Isak pada tenggat waktu bursa transfer setelah ia lolos menjalani tes medis.

Isak menandatangani kontrak berdurasi panjang bersama Liverpool dan ia akan menggunakan nomor punggung sembilan yang sebelumnya dikenakan Darwin Nunez.

"Saya merasa luar biasa. Ini adalah perjalanan panjang untuk tiba ke sini. Tapi saya sangat senang untuk menjadi bagian dari tim ini, klub ini dan segalanya. Ini adalah sesuatu yang saya banggakan dan saya sangat menantikan ini," terang Isak.

"Saya sangat senang ini sudah selesai dan bahwa saya bisa kembali bekerja. Saya sangat menantikan untuk bertemu rekan dan suporter, dan kembali lagi ke sini," lanjut dia.

Selanjutnya pemain berkebangsaan Swedia tersebut akan kembali bergabung bersama Liverpool setelah masa jeda internasional karena ia akan bergabung dengan tim nasional.

Sebelumnya jurnalis asal Italia Fabrizio Romano melaporkan Liverpool mengeluarkan biaya sebesar 130 juta pound sterlin atau sekira Rp2,8 triliun untuk memboyong pemain berusia 25 tahun tersebut dari Newcastle.

Masih menurut laporan tersebut, mantan pemain Real Sociedad tersebut menandatangani kontrak dengan durasi jangka panjang atau hingga musim panas 2031.

Pemain yang pernah berseragam Borussia Dortmund itu menjadi salah satu penyerang paling subur pada kompetisi Liga Inggris musim lalu dan membuat Liverpool sangat berambisi memboyongnya.

Pada musim 2024/2025, Isak tampil sebanyak 42 pertandingan bersama Newcastle dan menyumbangkan 27 gol serta enam assist dari total 3.324 menit bermain di berbagai ajang.