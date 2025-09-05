Messi: Secara Logis Saya Mungkin Tak Bisa Main Lagi di Piala Dunia 2026

ERA.id - Mega bintang sepak bola, Lionel Messi masih mempertimbangkan apakah dirinya akan turut serta dalam Piala Dunia 2026 usai menutup laga kompetitif terakhirnya di Argentina dengan kemenangan 3-0 atas Venezuela dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Jumat.

"Sama seperti yang saya katakan sebelumnya tentang Piala Dunia yang saya tidak berpikir bisa ikut lagi. Secara logis saya mungkin tidak akan bisa main lagi karena usia. Tapi kami hampir sampai, jadi saya bersemangat dan termotivasi untuk mengikutinya. Saya akan melihat bagaimana perasaan saya," kata penyerang Inter Miami itu usai laga di Stadion Monumental Buenos Aires, dikutip dari ESPN.

Messi menegaskan masih akan melihat kondisi fisiknya sebelum mengambil keputusan akhir.

Messi menjadi bintang kemenangan dengan dua gol, sementara Lautaro Martinez menambah satu gol lain untuk Argentina yang sudah memastikan tiket ke Piala Dunia.

Seusai laga, kapten tim nasional Argentina itu tak bisa menutupi rasa haru karena bisa mengakhiri penampilan resmi di tanah kelahirannya dengan cara yang ia idamkan sejak lama.

"Ada begitu banyak emosi, saya selalu bermimpi bisa menutup dengan cara ini," kata Messi. "Bermain di Argentina dengan rakyat kami selalu menyenangkan. Hari ini adalah yang terakhir untuk poin di sini."

Messi yang telah mengoleksi 106 gol dan lebih dari 180 caps bersama timnas Argentina, pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2006 di Jerman saat berusia 18 tahun. Ia menjadi bagian penting dari perjalanan Albiceleste hingga akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia 2022 di Qatar.

Argentina kini memuncaki klasemen kualifikasi zona CONMEBOL dengan 35 poin dari 16 pertandingan. Tim asuhan Lionel Scaloni selanjutnya akan menghadapi Ekuador di Guayaquil, tanpa diperkuat Messi yang memastikan tidak bermain pada laga tersebut.