Bos Barcelona: Messi Diam-Diam Datang ke Camp Nou, Kami Mencintainya

ERA.id - Presiden Klub Barcelona, Joan Laporta, membantah rumor Lionel Messi bakal kembali ke Barcelona dengan kontrak jangka pendek pada musim dingin awal 2026.

"Dengan segala respek untuk Messi, para pemain, dan seluruh tim, ini bukan saatnya berspekulasi dengan skenario yang tidak pasti," ujarnya kepada Radio Catalunya yang dikutip pada Rabu.

Laporta juga menanggapi saat megabintang asal Argentina itu secara diam-diam datang ke Camp Nou yang sedang direnovasi, untuk melepas rindu.

"Saya senang melihat Messi kembali ke Camp Nou, tetapi tidak, kami tidak tahu dia akan datang. Kami mencintainya. Ini rumahnya dan dia tahu itu. Saya masih berpikir dia pantas mendapatkan perpisahan terbaik dalam sejarah di klub ini," katanya.

Rumor ini bermula dari keinginan Messi untuk menjaga stamina jelang Piala Dunia 2026. Musim MLS, yang berlangsung sepanjang tahun kalender dan biasanya dimulai Februari, akan memiliki jeda panjang karena turnamen tersebut.

Messi disebut-sebut bisa bergabung dengan klub Eropa secara singkat, mirip seperti yang pernah dilakukan David Beckham ke AC Milan atau Thierry Henry ke Arsenal. Saat ini, Messi telah memastikan Argentina lolos ke Piala Dunia 2026.