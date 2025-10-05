Akui Tak Terima Soal Insiden Mandalika, Adik Marc Marquez: Dia Tidak Baik-baik Saja

ERA.id - Adik Marc Marquez sekaligus pembalap Gresini Racing Alex Marquez tidak terima dengan insiden yang menimpa kakaknya di Sirkuit Mandalika, Minggu (5/10). Alex menyebut Marc tidak baik-baik saja setelah mengalami patah tulang bahu kanan.

Alex mengaku telah mengetahui kondisi Marc dan sangat mencemaskan cedera yang diderita oleh pembalap bernomor 93 tersebut.

"Sejujurnya saja, saya tidak senang saat ini karena saya melihat Marc jatuh, dan saya tahu bahwa kejadian itu sangatlah tidak baik-baik saja untuknya. Tapi ini hidup, terkadang harus menerima," kata Alex Marquez, dikutip Antara, Minggu (5/10/2025).

Pembalap berjuluk Baby Alien tersebut menjalani balapan di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Minggu, dengan insiden yang sangat memilukan. Ketika memasuki lap 1, Marc disenggol oleh pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang mencoba untuk melakukan manuver di tikungan 7.

Setelah kontak tersebut, Marc tampak terlempar ke luar dari tikungan tujuh dan tangan kanannya terseret ke gravel. Marc yang dapat berdiri setelah sempat terseret cukup jauh kemudian memegangi bagian bahu kanannya ketika keluar dari lintasan.

Menurut Alex insiden yang melibatkan Marc dengan Bezzecchi sudah sangat jelas bahwa The Bezz melakukan kesalahan dengan terlalu berani mencoba overtake.

"Tapi saya tidak ingin mengkritik Bezzecchi karena pada akhirnya ini normal dalam balapan...persentase melakukan kesalahan sangatlah tinggi. Jadi semua orang melakukan kesalahan selama musim ini dan itu seperti mustahil untuk tidak melakukan kesalahan di setiap balapan," ujar pembalap nomor 73 tersebut.

Alex mengamankan podium perdananya di GP Indonesia setelah finis di urutan ketiga atau di belakang rekan setimnya Fermin Aldeguer dan pembalap Red Bull KTM Pedro Acosta yang menempati urutan kedua.

Sementara Marc Marquez langsung diterbangkan ke Madrid untuk menjalani perawatan.