Alami Cedera Bahu Usai Senggolan dengan Marco Bezzecchi, Marc Marquez: Jangan Benci Dia

ERA.id - Pembalap Marc Marquez dikonfirmasi mengalami cedera patah tulang bahu usai terlibat insiden bersama pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi. Marc harus menjalani perawatan dan keluar dari pertandingan akibat insiden tersebut.

Manajer tim Ducati Lenovo Davide Tardozzi membenarkan juara dunia itu mengalami cedera patah tulang bahu kanan. Marc langsung diterbangkan ke Madrid, Spanyol, pasca kejadian tersebut.

"Buktinya (cedera) ada pada bahu kanan Marc," kata Davide Tardozzi dikutip dari Instagram MotoGP, Minggu (5/10/2025).

Dalam balapan MotoGP Indonesia yang berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Minggu, motor yang dikemudikan oleh Marco Bezzecchi mengenai bagian belakang motor Marc Marquez pada lap pertama. Senggolan itu membuat Marc terlempar keluar dari tikungan tujuh dan tangan kanannya terseret ke gravel.

Marc nampak bisa berdiri setelah sempat terseret cukup jauh kemudian memegangi bagian bahu kanannya ketika keluar dari lintasan. Setelah balapan tampak Marc Marquez memasuki pit lane dengan menyembunyikan bagian bahu kanannya dan memasuki area tim.

Sementara itu, manuver yang dilakukan Bezzecchi kini masih ditinjau oleh FIA karena dianggap begitu membahayakan.

Di sisi lain, Marc Marquez langsung menginformasikan kondisinya pasca mengalami cedera bahu kanan. Ia meminta penggemar untuk tidak membenci Marco yang sudah menyebabkan insiden tersebut.

"Bukan cara terbaik untuk merayakan kejuaraan, tapi inilah balapan. Hari ini kami akan terbang ke Madrid dan para dokter akan mengevaluasi semuanya. Tolong, jangan dendam pada Marco, tidak ada yang melakukannya dengan sengaja. Terima kasih atas semua dukungan Anda," tulisnya di unggahan X.

Ajang GP Indonesia akhirnya dimenangi oleh rookie Gresini Racing Fermin Aldeguer yang tampil begitu dominan sepanjang balapan.

Fermin kemudian ditemani oleh pembalap Red Bull KTM Pedro Acosta yang menempati podium kedua, sedangkan di podium ketiga ditempati oleh rekan setimnya Alex Marquez.