Ditanya soal PSSI, Erick Thohir yang Rangkap Jabatan: Nanti Itu, Ini Menpora

ERA.id - Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora), Erick Thohir belum mau mengungkap siapa pengganti Patrick Kluivert yang kemarin diputus kontraknya sebagai pelatih timnas Indonesia.

Dalam agenda di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Jakarta, Kamis kemarin, dia mengatakan membutuhkan waktu dua hari untuk menjawab hal ini.

“Saya gak mau jawab, nanti itu, ini Menpora,” kata Erick yang kini merangkap jabatan itu.

“Untuk yang bola, jangan hari ini. Ya karena ini kan tempatnya nggak pas, kalau nggak nanti yang lain, kasih waktu saya dua hari,” tambah dia.

Kontrak Kluivert, yang sebelumnya diumumkan berjalan dua tahun, resmi berakhir lebih awal menyusul kegagalannya membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026.

Erick tak menjelaskan alasan dirinya meminta waktu selama dua hari. Ia hanya mengatakan bahwa keterangan resmi soal pemecatan Kluivert sudah ada di media sosial. “Tapi kan statement-nya udah ada di publik semua,” ucap dia.

PSSI resmi mengakhiri kerja sama lebih awal dengan pelatih asal Belanda itu melalui mekanisme “mutual termination”. Akhir kerja sama ini terjadi lima hari setelah kekalahan Indonesia dari Irak dengan skor 0-1 pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Minggu WIB.

Itu menjadi kekalahan kedua tim Garuda di babak kualifikasi putaran keempat setelah sebelumnya dikalahkan Arab Saudi 2-3 pada laga pertama. Dua kekalahan ini menempatkan Indonesia di posisi akhir klasemen Grup B dan terlempar dari persaingan lolos ke pesta olahraga empat tahunan tersebut.

“Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Tim Kepelatihan Tim Nasional Indonesia secara resmi menyepakati pengakhiran kerja sama lebih awal melalui mekanisme mutual termination," tulis laman resmi PSSI, Kamis.

"Kesepakatan ini ditandatangani antara PSSI dan Para Pihak di Tim Kepelatihan yang sebelumnya terikat kontrak kerja sama berdurasi dua tahun," tambah pernyataan resmi tersebut.

Menanggapi hal ini, Erick melalui akun resmi Instagram miliknya mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang diberikan Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya selama melatih timnas Indonesia sejak Januari.

"Terima kasih atas kontribusi yang sudah diberikan Coach Patrick Kluivert dan Tim Kepelatihan selama hampir 12 bulan untuk PSSI & Timnas Indonesia," kata pria 55 tahun tersebut.